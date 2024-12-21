https://ria.ru/20241221/sijjarto-1990557236.html
Сийярто назвал решение США по Газпромбанку актом мести
Сийярто назвал решение США по Газпромбанку актом мести - РИА Новости, 21.12.2024
Сийярто назвал решение США по Газпромбанку актом мести
Решение США отказать Венгрии в разрешении на операции с "Газпромбанком", участвующим в финансировании строительства АЭС "Пакш-2", является актом политической... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T05:51:00+03:00
2024-12-21T05:51:00+03:00
2024-12-21T05:52:00+03:00
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ООН, 21 дек — РИА Новости. Решение США отказать Венгрии в разрешении на операции с "Газпромбанком", участвующим в финансировании строительства АЭС "Пакш-2", является актом политической мести, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Газпромбанк" попал под санкции минфина США 21 ноября. Ранее Сийярто заявил, что США предоставили Венгрии исключение из санкций на финоперации с российским банком с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ, однако данное исключение не распространяется на проект АЭС "Пакш-2". В Венгрии считают, что что санкции США против "Газпромбанка" ставят под угрозу энергетическую безопасность целого ряда стран Центральной Европы. "Они прекрасно понимали, какие последствия вызовет это решение для некоторых стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Это очевидно. Тот факт, что они намеренно отказались предоставить исключение из санкций для "Газпромбанка" по проекту "Пакш-2", показывает, что это является попыткой политической мести", — подчеркнул Сийярто. Венгерский министр отметил, что такие шаги обусловлены несогласием США с суверенным внешнеполитическим курсом Венгрии. "Они не могут смириться с тем, что наше правительство придерживается патриотической, суверенной политической стратегии, которая противоречит либеральному мейнстриму. Они не могут принять, что для нас на первом месте стоят национальные интересы Венгрии", — добавил он. Сийярто также заявил, что санкционное давление со стороны США направлено на ослабление сотрудничества Венгрии с Россией в энергетической сфере.
https://ria.ru/20241221/vengrija-1990556655.html
https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990274303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, венгрия, россия, петер сийярто, газпромбанк, аэс "пакш-2", санкции в отношении россии, в мире
США, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Газпромбанк, АЭС "Пакш-2", Санкции в отношении России, В мире
Сийярто назвал решение США по Газпромбанку актом мести
Глава МИД Венгрии назвал решение США по Газпромбанку актом политической мести
ООН, 21 дек — РИА Новости. Решение США отказать Венгрии в разрешении на операции с "Газпромбанком", участвующим в финансировании строительства АЭС "Пакш-2", является актом политической мести, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Газпромбанк
" попал под санкции минфина США 21 ноября. Ранее Сийярто
заявил, что США
предоставили Венгрии
исключение из санкций на финоперации с российским банком с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ, однако данное исключение не распространяется на проект АЭС "Пакш-2
". В Венгрии считают, что что санкции США против "Газпромбанка" ставят под угрозу энергетическую безопасность целого ряда стран Центральной Европы.
"Они прекрасно понимали, какие последствия вызовет это решение для некоторых стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Это очевидно. Тот факт, что они намеренно отказались предоставить исключение из санкций для "Газпромбанка" по проекту "Пакш-2", показывает, что это является попыткой политической мести", — подчеркнул Сийярто.
Венгерский министр отметил, что такие шаги обусловлены несогласием США с суверенным внешнеполитическим курсом Венгрии. "Они не могут смириться с тем, что наше правительство придерживается патриотической, суверенной политической стратегии, которая противоречит либеральному мейнстриму. Они не могут принять, что для нас на первом месте стоят национальные интересы Венгрии", — добавил он.
Сийярто также заявил, что санкционное давление со стороны США направлено на ослабление сотрудничества Венгрии с Россией
в энергетической сфере.