Премьер Швеции начал рождественскую речь со слов об украинцах
Кристерссон в рождественской речи: Швеция будет с Украиной сколько потребуется
© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обратился к шведским подданным с рождественской речью, которую начал со слов про украинцев.
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"Мы собрались на Рождество в тяжелые времена... Многие украинские семьи скоро будут встречать Рождество с пустующим местом за обеденным столом", - начал премьер свою 15-минутную речь. Выступление премьера размещено на Youtube-канале канцелярии правительства.
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Затем Кристерссон добавил, что его страна "останется рядом" с Украиной столько, сколько потребуется.
Премьер также упомянул в своей речи конфликт на Ближнем Востоке, уделил внимание вступлению страны в НАТО в 2024 году, миграции, падению уровня рождаемости, инфляции, работе его правительства и несколько раз подчеркнул, что времена сейчас тяжелые. Заключительным словом премьера стало поздравление шведов с Рождеством и Новым годом.
В октябре премьер Швеции Кристерссон заявил, что поддержка Украины останется главным приоритетом внешней политики страны. Премьер отметил, что Швеция вместе со странами Северной Европы и Прибалтики предоставляет Киеву больше всего помощи, уступая только США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.