https://ria.ru/20241221/shvetsiya-1990621617.html

Премьер Швеции начал рождественскую речь со слов об украинцах

Премьер Швеции начал рождественскую речь со слов об украинцах - РИА Новости, 21.12.2024

Премьер Швеции начал рождественскую речь со слов об украинцах

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обратился к шведским подданным с рождественской речью, которую начал со слов про украинцев. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T17:44:00+03:00

2024-12-21T17:44:00+03:00

2024-12-21T17:44:00+03:00

в мире

украина

швеция

россия

ульф кристерссон

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888139819_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_af9516b893217f5234f31700ddc13768.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обратился к шведским подданным с рождественской речью, которую начал со слов про украинцев. "Мы собрались на Рождество в тяжелые времена... Многие украинские семьи скоро будут встречать Рождество с пустующим местом за обеденным столом", - начал премьер свою 15-минутную речь. Выступление премьера размещено на Youtube-канале канцелярии правительства. Затем Кристерссон добавил, что его страна "останется рядом" с Украиной столько, сколько потребуется. Премьер также упомянул в своей речи конфликт на Ближнем Востоке, уделил внимание вступлению страны в НАТО в 2024 году, миграции, падению уровня рождаемости, инфляции, работе его правительства и несколько раз подчеркнул, что времена сейчас тяжелые. Заключительным словом премьера стало поздравление шведов с Рождеством и Новым годом. В октябре премьер Швеции Кристерссон заявил, что поддержка Украины останется главным приоритетом внешней политики страны. Премьер отметил, что Швеция вместе со странами Северной Европы и Прибалтики предоставляет Киеву больше всего помощи, уступая только США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241205/direktor-1987613446.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988602981.html

украина

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, швеция, россия, ульф кристерссон, сергей лавров, нато