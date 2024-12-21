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Юрист назвал нарушения ПДД, штрафы за которые вырастут с 1 января - РИА Новости, 21.12.2024
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02:20 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/shtrafy-1990544529.html
Юрист назвал нарушения ПДД, штрафы за которые вырастут с 1 января
Юрист назвал нарушения ПДД, штрафы за которые вырастут с 1 января - РИА Новости, 21.12.2024
Юрист назвал нарушения ПДД, штрафы за которые вырастут с 1 января
Одобренное Госдумой повышение штрафов за наиболее распространенные и опасные нарушения ПДД вступит в силу с 1 января 2025 года. Кто и за что заплатит больше,... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T02:20:00+03:00
2024-12-21T02:20:00+03:00
общество
авто
россия
иван соловьев (юрист)
штрафы
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Одобренное Госдумой повышение штрафов за наиболее распространенные и опасные нарушения ПДД вступит в силу с 1 января 2025 года. Кто и за что заплатит больше, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, в большинстве штрафы вырастут в полтора раза. Так, за непристегнутый ремень придется заплатить 1,5 тысячи рублей вместо одной тысячи, за выезд на встречную полосу — 7,5 тысяч вместо пяти тысяч, за управление транспортным средством в состоянии опьянения — 45 тысяч рублей вместо 30 тысяч рублей.Это связано с ростом числа ДТП в России — только за 2023 год их стало больше на 4,5 процента. Кроме того, некоторые штрафы не повышались с 2007 года и стали неактуальны из-за инфляции.Помимо этого, сокращается размер скидки за своевременную оплату штрафа — с 50 до 25 процентов, заключил Соловьев.
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общество, авто, россия, иван соловьев (юрист), штрафы
Общество, Авто, Россия, Иван Соловьев (юрист), Штрафы
Юрист назвал нарушения ПДД, штрафы за которые вырастут с 1 января

Юрист Соловьев: штраф за пьяное вождение вырастет до 45 тысяч рублей с 1 января

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Одобренное Госдумой повышение штрафов за наиболее распространенные и опасные нарушения ПДД вступит в силу с 1 января 2025 года. Кто и за что заплатит больше, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, в большинстве штрафы вырастут в полтора раза. Так, за непристегнутый ремень придется заплатить 1,5 тысячи рублей вместо одной тысячи, за выезд на встречную полосу — 7,5 тысяч вместо пяти тысяч, за управление транспортным средством в состоянии опьянения — 45 тысяч рублей вместо 30 тысяч рублей.
Это связано с ростом числа ДТП в России — только за 2023 год их стало больше на 4,5 процента. Кроме того, некоторые штрафы не повышались с 2007 года и стали неактуальны из-за инфляции.
Помимо этого, сокращается размер скидки за своевременную оплату штрафа — с 50 до 25 процентов, заключил Соловьев.
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ОбществоАвтоРоссияИван Соловьев (юрист)Штрафы
 
 
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