https://ria.ru/20241221/shtrafy-1990544529.html

Юрист назвал нарушения ПДД, штрафы за которые вырастут с 1 января

Юрист назвал нарушения ПДД, штрафы за которые вырастут с 1 января - РИА Новости, 21.12.2024

Юрист назвал нарушения ПДД, штрафы за которые вырастут с 1 января

Одобренное Госдумой повышение штрафов за наиболее распространенные и опасные нарушения ПДД вступит в силу с 1 января 2025 года. Кто и за что заплатит больше,... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T02:20:00+03:00

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2024-12-21T02:20:00+03:00

общество

авто

россия

иван соловьев (юрист)

штрафы

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Одобренное Госдумой повышение штрафов за наиболее распространенные и опасные нарушения ПДД вступит в силу с 1 января 2025 года. Кто и за что заплатит больше, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, в большинстве штрафы вырастут в полтора раза. Так, за непристегнутый ремень придется заплатить 1,5 тысячи рублей вместо одной тысячи, за выезд на встречную полосу — 7,5 тысяч вместо пяти тысяч, за управление транспортным средством в состоянии опьянения — 45 тысяч рублей вместо 30 тысяч рублей.Это связано с ростом числа ДТП в России — только за 2023 год их стало больше на 4,5 процента. Кроме того, некоторые штрафы не повышались с 2007 года и стали неактуальны из-за инфляции.Помимо этого, сокращается размер скидки за своевременную оплату штрафа — с 50 до 25 процентов, заключил Соловьев.

https://ria.ru/20241219/dtp-1770479012.html

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общество, авто, россия, иван соловьев (юрист), штрафы