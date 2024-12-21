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Суд заочно арестовал агента СБУ по делу о покушении на Прозорова - РИА Новости, 21.12.2024
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06:23 21.12.2024 (обновлено: 06:24 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/shpionazh-1990559046.html
Суд заочно арестовал агента СБУ по делу о покушении на Прозорова
Суд заочно арестовал агента СБУ по делу о покушении на Прозорова - РИА Новости, 21.12.2024
Суд заочно арестовал агента СБУ по делу о покушении на Прозорова
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал агента СБУ, гражданку Украины Ярославу Хрестину, которой вменяют передачу из Варшавы взрывчатки для покушения на... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:23:00+03:00
2024-12-21T06:24:00+03:00
москва
россия
варшава
василий прозоров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
toyota corolla
происшествия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал агента СБУ, гражданку Украины Ярославу Хрестину, которой вменяют передачу из Варшавы взрывчатки для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Хрестиной 19 декабря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - говорится в материалах. Она объявлена в международный розыск по заочному обвинению в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы. Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Ивану Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.
https://ria.ru/20240423/pokushenie-1941852902.html
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москва, россия, варшава, василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, toyota corolla, происшествия
Москва, Россия, Варшава, Василий Прозоров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Toyota Corolla, Происшествия
Суд заочно арестовал агента СБУ по делу о покушении на Прозорова

В России заочно арестовали агента, передавшую взрывчатку для подрыва Прозорова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал агента СБУ, гражданку Украины Ярославу Хрестину, которой вменяют передачу из Варшавы взрывчатки для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Хрестиной 19 декабря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - говорится в материалах.
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Она объявлена в международный розыск по заочному обвинению в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы.
Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля.
Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Ивану Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.
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МоскваРоссияВаршаваВасилий ПрозоровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныToyota CorollaПроисшествия
 
 
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