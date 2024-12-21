https://ria.ru/20241221/shpionazh-1990559046.html

Суд заочно арестовал агента СБУ по делу о покушении на Прозорова

Суд заочно арестовал агента СБУ по делу о покушении на Прозорова - РИА Новости, 21.12.2024

Суд заочно арестовал агента СБУ по делу о покушении на Прозорова

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал агента СБУ, гражданку Украины Ярославу Хрестину, которой вменяют передачу из Варшавы взрывчатки для покушения на... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T06:23:00+03:00

2024-12-21T06:23:00+03:00

2024-12-21T06:24:00+03:00

москва

россия

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василий прозоров

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал агента СБУ, гражданку Украины Ярославу Хрестину, которой вменяют передачу из Варшавы взрывчатки для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Хрестиной 19 декабря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - говорится в материалах. Она объявлена в международный розыск по заочному обвинению в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы. Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Ивану Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.

https://ria.ru/20240423/pokushenie-1941852902.html

https://ria.ru/20241221/nebenzya-1990546254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, варшава, василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, toyota corolla, происшествия