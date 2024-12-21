https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html

Шольца освистали на месте теракта в Магдебурге

Шольца освистали на месте теракта в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024

Шольца освистали на месте теракта в Магдебурге

Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга, куда он приехал посетить место произошедшего накануне теракта. РИА Новости, 21.12.2024

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в мире

германия

саудовская аравия

олаф шольц

теракт в магдебурге

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга, куда он приехал посетить место произошедшего накануне теракта.В социальных сетях циркулирует видео, как люди освистывают идущего к месту трагедии канцлера. На записи также слышны неодобрительные крики. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Издание Bild сообщило со ссылкой на полицию о четырех погибших и 41 тяжелораненом человеке. По информации СМИ, еще 86 человек с тяжелыми травмами находятся в больницах, 78 человек получили легкие ранения. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших.Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.Позднее издание Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.

https://ria.ru/20241221/frantsija-1990615510.html

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германия

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шольца освистали после его речи в Магдебурге Шольца освистали после его речи на тему трагедии в Магдебурге, пишет швейцарская газета Blick. 2024-12-21T19:12 true PT0M33S

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Наталья Макарова

в мире, германия, саудовская аравия, олаф шольц, теракт в магдебурге