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Шольца освистали на месте теракта в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024
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19:12 21.12.2024 (обновлено: 21:45 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html
Шольца освистали на месте теракта в Магдебурге
Шольца освистали на месте теракта в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024
Шольца освистали на месте теракта в Магдебурге
Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга, куда он приехал посетить место произошедшего накануне теракта. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T19:12:00+03:00
2024-12-21T21:45:00+03:00
в мире
германия
саудовская аравия
олаф шольц
теракт в магдебурге
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга, куда он приехал посетить место произошедшего накануне теракта.В социальных сетях циркулирует видео, как люди освистывают идущего к месту трагедии канцлера. На записи также слышны неодобрительные крики. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Издание Bild сообщило со ссылкой на полицию о четырех погибших и 41 тяжелораненом человеке. По информации СМИ, еще 86 человек с тяжелыми травмами находятся в больницах, 78 человек получили легкие ранения. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших.Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.Позднее издание Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.
https://ria.ru/20241221/frantsija-1990615510.html
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германия
саудовская аравия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шольца освистали после его речи в Магдебурге
Шольца освистали после его речи на тему трагедии в Магдебурге, пишет швейцарская газета Blick.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, саудовская аравия, олаф шольц, теракт в магдебурге
В мире, Германия, Саудовская Аравия, Олаф Шольц, Теракт в Магдебурге
Шольца освистали на месте теракта в Магдебурге

Приехавшего на место теракта в Магдебурге Шольца освистали на улице

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга, куда он приехал посетить место произошедшего накануне теракта.
В социальных сетях циркулирует видео, как люди освистывают идущего к месту трагедии канцлера. На записи также слышны неодобрительные крики.
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В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Издание Bild сообщило со ссылкой на полицию о четырех погибших и 41 тяжелораненом человеке. По информации СМИ, еще 86 человек с тяжелыми травмами находятся в больницах, 78 человек получили легкие ранения.
Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Власти города, в свою очередь, также заявляют о 68 пострадавших.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
Позднее издание Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.
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В миреГерманияСаудовская АравияОлаф ШольцТеракт в Магдебурге
 
 
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