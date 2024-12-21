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В правительстве Германии опровергли сообщения о визите Шольца в Россию
В правительстве Германии опровергли сообщения о визите Шольца в Россию - РИА Новости, 21.12.2024
В правительстве Германии опровергли сообщения о визите Шольца в Россию
Сообщения СМИ о возможном скором визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву являются вымыслом, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:21:00+03:00
2024-12-21T16:21:00+03:00
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БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Сообщения СМИ о возможном скором визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву являются вымыслом, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ."Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымыслом", - заявила РИА Новости представитель пресс-службы правительства Германии.В пятницу издание Spiegel сообщило, что в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) циркулируют слухи, что Шольц в ближайшие дни может отправиться с "мирной миссией" в Москву.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, олаф шольц, в мире
Германия, Россия, Олаф Шольц, В мире
В правительстве Германии опровергли сообщения о визите Шольца в Россию
В правительстве ФРГ назвали сообщения о скором визите Шольца в Россию вымыслом