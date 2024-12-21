Рейтинг@Mail.ru
В правительстве Германии опровергли сообщения о визите Шольца в Россию - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 21.12.2024 (обновлено: 16:30 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/sholts-1990612226.html
В правительстве Германии опровергли сообщения о визите Шольца в Россию
В правительстве Германии опровергли сообщения о визите Шольца в Россию - РИА Новости, 21.12.2024
В правительстве Германии опровергли сообщения о визите Шольца в Россию
Сообщения СМИ о возможном скором визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву являются вымыслом, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:21:00+03:00
2024-12-21T16:30:00+03:00
германия
россия
олаф шольц
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_239:0:2808:1445_1920x0_80_0_0_bb54b85106cc0468ff0ba6b2f76b94cb.jpg
БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Сообщения СМИ о возможном скором визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву являются вымыслом, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ."Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымыслом", - заявила РИА Новости представитель пресс-службы правительства Германии.В пятницу издание Spiegel сообщило, что в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) циркулируют слухи, что Шольц в ближайшие дни может отправиться с "мирной миссией" в Москву.
https://ria.ru/20241221/sholts-1990559883.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_8ca6eb518ef5f6eb1d2fc055006950da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, олаф шольц, в мире
Германия, Россия, Олаф Шольц, В мире
В правительстве Германии опровергли сообщения о визите Шольца в Россию

В правительстве ФРГ назвали сообщения о скором визите Шольца в Россию вымыслом

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Сообщения СМИ о возможном скором визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву являются вымыслом, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ.
"Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымыслом", - заявила РИА Новости представитель пресс-службы правительства Германии.
В пятницу издание Spiegel сообщило, что в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) циркулируют слухи, что Шольц в ближайшие дни может отправиться с "мирной миссией" в Москву.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
FT: Шольц резко ответил Дуде на предложение по активам России
06:38
 
ГерманияРоссияОлаф ШольцВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала