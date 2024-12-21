https://ria.ru/20241221/sholts-1990612226.html

В правительстве Германии опровергли сообщения о визите Шольца в Россию

В правительстве Германии опровергли сообщения о визите Шольца в Россию - РИА Новости, 21.12.2024

В правительстве Германии опровергли сообщения о визите Шольца в Россию

Сообщения СМИ о возможном скором визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву являются вымыслом, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ. РИА Новости, 21.12.2024

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россия

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БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Сообщения СМИ о возможном скором визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву являются вымыслом, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ."Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымыслом", - заявила РИА Новости представитель пресс-службы правительства Германии.В пятницу издание Spiegel сообщило, что в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) циркулируют слухи, что Шольц в ближайшие дни может отправиться с "мирной миссией" в Москву.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, россия, олаф шольц, в мире