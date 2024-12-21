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FT: Шольц резко ответил Дуде на предложение по активам России
FT: Шольц резко ответил Дуде на предложение по активам России - РИА Новости, 21.12.2024
FT: Шольц резко ответил Дуде на предложение по активам России
Канцлер Германии Олаф Шольц раздраженно отреагировал на идею президента Польши Анджея Дуды о конфискации замороженных в ЕС российских активов, пишет Financial... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:38:00+03:00
2024-12-21T06:38:00+03:00
2024-12-21T10:01:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц раздраженно отреагировал на идею президента Польши Анджея Дуды о конфискации замороженных в ЕС российских активов, пишет Financial Times со ссылкой на очевидцев."Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. <...> Да вы даже евро не используете!" — приводит реакцию канцлера издание.По данным издания, инцидент произошел в среду на встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Польский президент предложил конфисковать и потратить российские активы на 260 миллиардов евро. Как указано в материале, Шольц был раздражен тем, что Дуда вернулся к идее, уже не раз отвергнутой Берлином.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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в мире, россия, германия, польша, олаф шольц, анджей дуда, евросоюз, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Польша, Олаф Шольц, Анджей Дуда, Евросоюз, Санкции в отношении России
FT: Шольц резко ответил Дуде на предложение по активам России
FT: Шольц резко раскритиковал предложение Дуды конфисковать активы РФ