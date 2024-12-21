Рейтинг@Mail.ru
FT: Шольц резко ответил Дуде на предложение по активам России - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 21.12.2024 (обновлено: 10:01 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/sholts-1990559883.html
FT: Шольц резко ответил Дуде на предложение по активам России
FT: Шольц резко ответил Дуде на предложение по активам России - РИА Новости, 21.12.2024
FT: Шольц резко ответил Дуде на предложение по активам России
Канцлер Германии Олаф Шольц раздраженно отреагировал на идею президента Польши Анджея Дуды о конфискации замороженных в ЕС российских активов, пишет Financial... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:38:00+03:00
2024-12-21T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
польша
олаф шольц
анджей дуда
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972031044_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1680fbf378565d52b27b379faeb2aa5.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц раздраженно отреагировал на идею президента Польши Анджея Дуды о конфискации замороженных в ЕС российских активов, пишет Financial Times со ссылкой на очевидцев.&quot;Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. &lt;...&gt; Да вы даже евро не используете!&quot; — приводит реакцию канцлера издание.По данным издания, инцидент произошел в среду на встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Польский президент предложил конфисковать и потратить российские активы на 260 миллиардов евро. Как указано в материале, Шольц был раздражен тем, что Дуда вернулся к идее, уже не раз отвергнутой Берлином.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20241220/aktivy-1990320034.html
https://ria.ru/20241220/sholts-1990527769.html
россия
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972031044_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_13b24c51c4b9b245654f466f24aedcec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, польша, олаф шольц, анджей дуда, евросоюз, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Польша, Олаф Шольц, Анджей Дуда, Евросоюз, Санкции в отношении России
FT: Шольц резко ответил Дуде на предложение по активам России

FT: Шольц резко раскритиковал предложение Дуды конфисковать активы РФ

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц раздраженно отреагировал на идею президента Польши Анджея Дуды о конфискации замороженных в ЕС российских активов, пишет Financial Times со ссылкой на очевидцев.
«

"Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. <...> Да вы даже евро не используете!" — приводит реакцию канцлера издание.

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В ЕС сделали дерзкое заявление о замороженных российских активах
Вчера, 09:54
По данным издания, инцидент произошел в среду на встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Польский президент предложил конфисковать и потратить российские активы на 260 миллиардов евро.
Как указано в материале, Шольц был раздражен тем, что Дуда вернулся к идее, уже не раз отвергнутой Берлином.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Шольц может посетить Москву с мирной миссией, пишет Spiegel
Вчера, 20:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияПольшаОлаф ШольцАнджей ДудаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала