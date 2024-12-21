В Шереметьево рассказали, когда задержанный рейс вылетит в Шарм-эль-Шейх
Задержанный в "Шереметьево" авиарейс вылетит в Шарм-эль-Шейх 22 декабря в 07:20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Рейс авиакомпании ALMasria Universal Airlines, ранее задержанный в аэропорту "Шереметьево" по техническим причинам, вылетит в Шарм-эль-Шейх 22 декабря в 07.20, сообщил аэропорт "Шереметьево".
Ранее прокуратура сообщала, что ситуация с длительной задержкой рейса Москва - Шарм-эль-Шейх в Шереметьево взята на контроль, на месте находится прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Позднее прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией для пассажиров задержанных рейсов организовала горячую линию.
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"По информации, полученной от представителя авиакомпании ALMasria Universal Airlines, время вылета задержанного рейса UJ 614 в Шарм-эль-Шейх назначено на 07.20 22 декабря 2024 года", - рассказали в "Шереметьево".
К вылету было запланировано 220 пассажиров, они были обеспечены напитками и питанием. Из них из аэропорта убыли 125 пассажиров, 95 пассажиров размещены в гостиницах и бизнес-залах терминала С.