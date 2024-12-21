https://ria.ru/20241221/sheremetevo-1990619517.html

В Шереметьево рассказали, когда задержанный рейс вылетит в Шарм-эль-Шейх

В Шереметьево рассказали, когда задержанный рейс вылетит в Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 21.12.2024

В Шереметьево рассказали, когда задержанный рейс вылетит в Шарм-эль-Шейх

Рейс авиакомпании ALMasria Universal Airlines, ранее задержанный в аэропорту "Шереметьево" по техническим причинам, вылетит в Шарм-эль-Шейх 22 декабря в 07.20,... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T17:23:00+03:00

2024-12-21T17:23:00+03:00

2024-12-21T17:23:00+03:00

москва

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Рейс авиакомпании ALMasria Universal Airlines, ранее задержанный в аэропорту "Шереметьево" по техническим причинам, вылетит в Шарм-эль-Шейх 22 декабря в 07.20, сообщил аэропорт "Шереметьево". Ранее прокуратура сообщала, что ситуация с длительной задержкой рейса Москва - Шарм-эль-Шейх в Шереметьево взята на контроль, на месте находится прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Позднее прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией для пассажиров задержанных рейсов организовала горячую линию. "По информации, полученной от представителя авиакомпании ALMasria Universal Airlines, время вылета задержанного рейса UJ 614 в Шарм-эль-Шейх назначено на 07.20 22 декабря 2024 года", - рассказали в "Шереметьево". К вылету было запланировано 220 пассажиров, они были обеспечены напитками и питанием. Из них из аэропорта убыли 125 пассажиров, 95 пассажиров размещены в гостиницах и бизнес-залах терминала С.

https://ria.ru/20241221/reys-1990588212.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, шереметьево (аэропорт)