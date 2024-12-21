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В Шереметьево рассказали, когда задержанный рейс вылетит в Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 21.12.2024
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17:23 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/sheremetevo-1990619517.html
В Шереметьево рассказали, когда задержанный рейс вылетит в Шарм-эль-Шейх
В Шереметьево рассказали, когда задержанный рейс вылетит в Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 21.12.2024
В Шереметьево рассказали, когда задержанный рейс вылетит в Шарм-эль-Шейх
Рейс авиакомпании ALMasria Universal Airlines, ранее задержанный в аэропорту "Шереметьево" по техническим причинам, вылетит в Шарм-эль-Шейх 22 декабря в 07.20,... РИА Новости, 21.12.2024
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2024-12-21T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Рейс авиакомпании ALMasria Universal Airlines, ранее задержанный в аэропорту "Шереметьево" по техническим причинам, вылетит в Шарм-эль-Шейх 22 декабря в 07.20, сообщил аэропорт "Шереметьево". Ранее прокуратура сообщала, что ситуация с длительной задержкой рейса Москва - Шарм-эль-Шейх в Шереметьево взята на контроль, на месте находится прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Позднее прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией для пассажиров задержанных рейсов организовала горячую линию. "По информации, полученной от представителя авиакомпании ALMasria Universal Airlines, время вылета задержанного рейса UJ 614 в Шарм-эль-Шейх назначено на 07.20 22 декабря 2024 года", - рассказали в "Шереметьево". К вылету было запланировано 220 пассажиров, они были обеспечены напитками и питанием. Из них из аэропорта убыли 125 пассажиров, 95 пассажиров размещены в гостиницах и бизнес-залах терминала С.
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москва, шереметьево (аэропорт)
Москва, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево рассказали, когда задержанный рейс вылетит в Шарм-эль-Шейх

Задержанный в "Шереметьево" авиарейс вылетит в Шарм-эль-Шейх 22 декабря в 07:20

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Рейс авиакомпании ALMasria Universal Airlines, ранее задержанный в аэропорту "Шереметьево" по техническим причинам, вылетит в Шарм-эль-Шейх 22 декабря в 07.20, сообщил аэропорт "Шереметьево".
Ранее прокуратура сообщала, что ситуация с длительной задержкой рейса Москва - Шарм-эль-Шейх в Шереметьево взята на контроль, на месте находится прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Позднее прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией для пассажиров задержанных рейсов организовала горячую линию.
«
"По информации, полученной от представителя авиакомпании ALMasria Universal Airlines, время вылета задержанного рейса UJ 614 в Шарм-эль-Шейх назначено на 07.20 22 декабря 2024 года", - рассказали в "Шереметьево".
К вылету было запланировано 220 пассажиров, они были обеспечены напитками и питанием. Из них из аэропорта убыли 125 пассажиров, 95 пассажиров размещены в гостиницах и бизнес-залах терминала С.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх
12:16
 
МоскваШереметьево (аэропорт)
 
 
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