https://ria.ru/20241221/sheremetevo-1990602413.html

Вылет самолета в Шарм-эш-Шейх из Шереметьево снова перенесли

Вылет самолета в Шарм-эш-Шейх из Шереметьево снова перенесли - РИА Новости, 21.12.2024

Вылет самолета в Шарм-эш-Шейх из Шереметьево снова перенесли

Борт в Шарм-эш-Шейх из московского Шереметьево вылетит в воскресенье в 7.00 мск, сообщает столичная межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T14:38:00+03:00

2024-12-21T14:38:00+03:00

2024-12-21T14:38:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Борт в Шарм-эш-Шейх из московского Шереметьево вылетит в воскресенье в 7.00 мск, сообщает столичная межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что ситуация с длительной задержкой рейса Москва-Шарм-эш-Шейх в Шереметьево взята на контроль, на месте находится прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Позднее прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией для пассажиров задержанных рейсов организовала горячую линию. "Запланированное время вылета изменилось в связи с ожиданием резервного воздушного судна. Борт в Шарм-эш-Шейх из Шереметьево вылетит завтра, 22 декабря, в 7.00 по московскому времени. Соблюдение прав пассажиров контролируется", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241219/samolet-1990053226.html

шарм-эш-шейх

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шарм-эш-шейх, шереметьево (аэропорт), новости - туризм