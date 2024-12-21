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Вылет самолета в Шарм-эш-Шейх из Шереметьево снова перенесли
Вылет самолета в Шарм-эш-Шейх из Шереметьево снова перенесли - РИА Новости, 21.12.2024
Вылет самолета в Шарм-эш-Шейх из Шереметьево снова перенесли
Борт в Шарм-эш-Шейх из московского Шереметьево вылетит в воскресенье в 7.00 мск, сообщает столичная межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T14:38:00+03:00
2024-12-21T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Борт в Шарм-эш-Шейх из московского Шереметьево вылетит в воскресенье в 7.00 мск, сообщает столичная межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что ситуация с длительной задержкой рейса Москва-Шарм-эш-Шейх в Шереметьево взята на контроль, на месте находится прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Позднее прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией для пассажиров задержанных рейсов организовала горячую линию. "Запланированное время вылета изменилось в связи с ожиданием резервного воздушного судна. Борт в Шарм-эш-Шейх из Шереметьево вылетит завтра, 22 декабря, в 7.00 по московскому времени. Соблюдение прав пассажиров контролируется", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241219/samolet-1990053226.html
шарм-эш-шейх
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шарм-эш-шейх, шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Туризм, Шарм-эш-Шейх, Шереметьево (аэропорт), Новости - Туризм
Вылет самолета в Шарм-эш-Шейх из Шереметьево снова перенесли
Вылет самолета в Шарм-эш-Шейх из Шереметьево задержали более чем на сутки