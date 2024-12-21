https://ria.ru/20241221/sheremetevo-1990597405.html

В АТОР рассказали, когда вылетит рейс в Египет, задержавшийся в Шереметьево

В АТОР рассказали, когда вылетит рейс в Египет, задержавшийся в Шереметьево - РИА Новости, 21.12.2024

В АТОР рассказали, когда вылетит рейс в Египет, задержавшийся в Шереметьево

Пассажиры рейса UJ614 Москва - Шарм-эш-Шейх, который задерживается в Шереметьево, вылетят вечером, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T13:40:00+03:00

2024-12-21T13:40:00+03:00

2024-12-21T13:40:00+03:00

туризм

москва

шарм-эш-шейх

шереметьево (аэропорт)

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745024377_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_aecc37b626600cc30bf3833f37d73d29.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пассажиры рейса UJ614 Москва - Шарм-эш-Шейх, который задерживается в Шереметьево, вылетят вечером, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По данным от авиакомпании Al Masria Universal, рейс задержан в связи с технической неисправностью воздушного судна. В настоящее время борт находится на стоянке аэропорта Шереметьево, над устранением неисправности работают технические специалисты. Ожидаемое время вылета рейса на резервном воздушном судне - 18:50 21 декабря", - сообщили в АТОР. В ассоциации со ссылкой на авиакомпанию уточнили, что в соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам предоставлено питание и напитки, желающим – расселение, а также компенсация затрат, связанных с самостоятельным расселением.

https://ria.ru/20241219/mintrans-1990266330.html

москва

шарм-эш-шейх

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, шарм-эш-шейх, шереметьево (аэропорт), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм