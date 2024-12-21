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В АТОР рассказали, когда вылетит рейс в Египет, задержавшийся в Шереметьево - РИА Новости, 21.12.2024
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:40 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/sheremetevo-1990597405.html
В АТОР рассказали, когда вылетит рейс в Египет, задержавшийся в Шереметьево
В АТОР рассказали, когда вылетит рейс в Египет, задержавшийся в Шереметьево - РИА Новости, 21.12.2024
В АТОР рассказали, когда вылетит рейс в Египет, задержавшийся в Шереметьево
Пассажиры рейса UJ614 Москва - Шарм-эш-Шейх, который задерживается в Шереметьево, вылетят вечером, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T13:40:00+03:00
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туризм
москва
шарм-эш-шейх
шереметьево (аэропорт)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пассажиры рейса UJ614 Москва - Шарм-эш-Шейх, который задерживается в Шереметьево, вылетят вечером, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По данным от авиакомпании Al Masria Universal, рейс задержан в связи с технической неисправностью воздушного судна. В настоящее время борт находится на стоянке аэропорта Шереметьево, над устранением неисправности работают технические специалисты. Ожидаемое время вылета рейса на резервном воздушном судне - 18:50 21 декабря", - сообщили в АТОР. В ассоциации со ссылкой на авиакомпанию уточнили, что в соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам предоставлено питание и напитки, желающим – расселение, а также компенсация затрат, связанных с самостоятельным расселением.
https://ria.ru/20241219/mintrans-1990266330.html
москва
шарм-эш-шейх
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москва, шарм-эш-шейх, шереметьево (аэропорт), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Москва, Шарм-эш-Шейх, Шереметьево (аэропорт), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
В АТОР рассказали, когда вылетит рейс в Египет, задержавшийся в Шереметьево

АТОР: рейс в Шарм-эш-Шейх, задерживающийся в Шереметьево, вылетит вечером

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пассажиры рейса UJ614 Москва - Шарм-эш-Шейх, который задерживается в Шереметьево, вылетят вечером, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По данным от авиакомпании Al Masria Universal, рейс задержан в связи с технической неисправностью воздушного судна. В настоящее время борт находится на стоянке аэропорта Шереметьево, над устранением неисправности работают технические специалисты. Ожидаемое время вылета рейса на резервном воздушном судне - 18:50 21 декабря", - сообщили в АТОР.
В ассоциации со ссылкой на авиакомпанию уточнили, что в соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам предоставлено питание и напитки, желающим – расселение, а также компенсация затрат, связанных с самостоятельным расселением.
Пассажирский самолёт - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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19 декабря, 20:17
 
ТуризмМоскваШарм-эш-ШейхШереметьево (аэропорт)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
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