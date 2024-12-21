https://ria.ru/20241221/sheremetevo-1990597405.html
В АТОР рассказали, когда вылетит рейс в Египет, задержавшийся в Шереметьево
В АТОР рассказали, когда вылетит рейс в Египет, задержавшийся в Шереметьево - РИА Новости, 21.12.2024
В АТОР рассказали, когда вылетит рейс в Египет, задержавшийся в Шереметьево
Пассажиры рейса UJ614 Москва - Шарм-эш-Шейх, который задерживается в Шереметьево, вылетят вечером, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T13:40:00+03:00
2024-12-21T13:40:00+03:00
2024-12-21T13:40:00+03:00
туризм
москва
шарм-эш-шейх
шереметьево (аэропорт)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пассажиры рейса UJ614 Москва - Шарм-эш-Шейх, который задерживается в Шереметьево, вылетят вечером, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По данным от авиакомпании Al Masria Universal, рейс задержан в связи с технической неисправностью воздушного судна. В настоящее время борт находится на стоянке аэропорта Шереметьево, над устранением неисправности работают технические специалисты. Ожидаемое время вылета рейса на резервном воздушном судне - 18:50 21 декабря", - сообщили в АТОР. В ассоциации со ссылкой на авиакомпанию уточнили, что в соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам предоставлено питание и напитки, желающим – расселение, а также компенсация затрат, связанных с самостоятельным расселением.
https://ria.ru/20241219/mintrans-1990266330.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, шарм-эш-шейх, шереметьево (аэропорт), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Москва, Шарм-эш-Шейх, Шереметьево (аэропорт), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
В АТОР рассказали, когда вылетит рейс в Египет, задержавшийся в Шереметьево
АТОР: рейс в Шарм-эш-Шейх, задерживающийся в Шереметьево, вылетит вечером