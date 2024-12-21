https://ria.ru/20241221/shatdaun-1990635767.html

Байден подписал законопроект о временном бюджете США

Байден подписал законопроект о временном бюджете США - РИА Новости, 21.12.2024

Байден подписал законопроект о временном бюджете США

Действующий президент США Байден подписал законопроект о временном бюджете, тем самым положив конец формальному шатдауну правительства США, заявил в субботу... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T19:26:00+03:00

2024-12-21T19:26:00+03:00

2024-12-21T19:26:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147420/07/1474200780_0:114:4304:2535_1920x0_80_0_0_5f5751eb06d1916093687ba9056c3127.jpg

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Действующий президент США Байден подписал законопроект о временном бюджете, тем самым положив конец формальному шатдауну правительства США, заявил в субботу Белый дом. "В субботу, 21 декабря, Байден подписал закон, который предусматривает финансирование федеральных ведомств до 14 марта", - говорится в заявлении. Ранее верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив шатдаун. Однако приостановление работы федеральных органов власти США было лишь формальным благодаря выходным. С понедельника шатдаун бы вступил в полноценную фазу. К завершению срока финансирования федеральных ведомств, предусмотренных новым законом (14 марта), у власти уже будет новая администрация США во главе с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом. Новый законопроект предусматривает выделение средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий и помощь фермерам. Во временном бюджете, несмотря на попытки Трампа, в результате, нет его требований об устранении потолка государственного долга или значительном увеличении его уровня. Большинство республиканцев в конгрессе в итоге проголосовали за законопроект без учета требований их лидера, так как днем ранее у Республиканской партии не получилось набрать достаточной поддержки для одобрения поправки законопроекта. Остановка работы американского правительства до этого происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.

https://ria.ru/20241221/putin-1990616833.html

https://ria.ru/20241221/rakety-1990629862.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, джо байден