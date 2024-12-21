https://ria.ru/20241221/shatdaun-1990635767.html
Байден подписал законопроект о временном бюджете США
Байден подписал законопроект о временном бюджете США - РИА Новости, 21.12.2024
Байден подписал законопроект о временном бюджете США
Действующий президент США Байден подписал законопроект о временном бюджете, тем самым положив конец формальному шатдауну правительства США, заявил в субботу... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T19:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Действующий президент США Байден подписал законопроект о временном бюджете, тем самым положив конец формальному шатдауну правительства США, заявил в субботу Белый дом. "В субботу, 21 декабря, Байден подписал закон, который предусматривает финансирование федеральных ведомств до 14 марта", - говорится в заявлении. Ранее верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив шатдаун. Однако приостановление работы федеральных органов власти США было лишь формальным благодаря выходным. С понедельника шатдаун бы вступил в полноценную фазу. К завершению срока финансирования федеральных ведомств, предусмотренных новым законом (14 марта), у власти уже будет новая администрация США во главе с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом. Новый законопроект предусматривает выделение средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий и помощь фермерам. Во временном бюджете, несмотря на попытки Трампа, в результате, нет его требований об устранении потолка государственного долга или значительном увеличении его уровня. Большинство республиканцев в конгрессе в итоге проголосовали за законопроект без учета требований их лидера, так как днем ранее у Республиканской партии не получилось набрать достаточной поддержки для одобрения поправки законопроекта. Остановка работы американского правительства до этого происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Байден подписал законопроект о временном бюджете США
Байден подписал закон о временном бюджете США, покончив с формальным шатдауном
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Действующий президент США Байден подписал законопроект о временном бюджете, тем самым положив конец формальному шатдауну правительства США, заявил в субботу Белый дом.
"В субботу, 21 декабря, Байден подписал закон, который предусматривает финансирование федеральных ведомств до 14 марта", - говорится в заявлении.
Ранее верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив шатдаун. Однако приостановление работы федеральных органов власти США
было лишь формальным благодаря выходным. С понедельника шатдаун бы вступил в полноценную фазу.
К завершению срока финансирования федеральных ведомств, предусмотренных новым законом (14 марта), у власти уже будет новая администрация США во главе с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом
.
Новый законопроект предусматривает выделение средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий и помощь фермерам. Во временном бюджете, несмотря на попытки Трампа, в результате, нет его требований об устранении потолка государственного долга или значительном увеличении его уровня. Большинство республиканцев в конгрессе в итоге проголосовали за законопроект без учета требований их лидера, так как днем ранее у Республиканской партии не получилось набрать достаточной поддержки для одобрения поправки законопроекта.
Остановка работы американского правительства до этого происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.