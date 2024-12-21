https://ria.ru/20241221/sever-1990587959.html

Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.12.2024

Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T12:14:00+03:00

2024-12-21T12:14:00+03:00

2024-12-21T12:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами", - говорится в сводке военного ведомства.

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Варвара Скокшина

харьковская область, россия, вооруженные силы украины