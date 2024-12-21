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Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 21.12.2024 (обновлено: 12:32 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/sever-1990587959.html
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.12.2024
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:14:00+03:00
2024-12-21T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами", - говорится в сводке военного ведомства.
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне ответственности группировки "Север"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами", - говорится в сводке военного ведомства.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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