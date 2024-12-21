https://ria.ru/20241221/sevastopol-1990624120.html

В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта

В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 21.12.2024

В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта

Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил городской департамент транспорта. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T18:01:00+03:00

2024-12-21T18:01:00+03:00

2024-12-21T18:01:00+03:00

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил городской департамент транспорта. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении. Причины приостановки работы катеров и паромов не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.

https://ria.ru/20241220/sevastopol-1990384603.html

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, общество