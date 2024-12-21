https://ria.ru/20241221/sekta-1990558563.html
В Подмосковье задержали последовательницу "Свидетелей Иеговы"*
В Подмосковье задержали последовательницу "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 21.12.2024
В Подмосковье задержали последовательницу "Свидетелей Иеговы"*
Последовательницу запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержали в Подмосковье, ей предъявлено обвинение, сообщили... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:14:00+03:00
2024-12-21T06:14:00+03:00
2024-12-21T06:14:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
свидетели иеговы
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Последовательницу запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержали в Подмосковье, ей предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, задержанная участвовала в деятельности организации "Свидетели Иеговы"* и организовывала дома в Талдомском городском округе встречи иеговистов. "В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ (Участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации, запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности)", - сказал собеседник агентства. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовали задержания организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России
https://ria.ru/20241112/sud-1983209349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), свидетели иеговы
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Свидетели Иеговы
В Подмосковье задержали последовательницу "Свидетелей Иеговы"*
В Подмосковье задержали организатора встреч "Свидетелей Иеговы"