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В Подмосковье задержали последовательницу "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 21.12.2024
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06:14 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/sekta-1990558563.html
В Подмосковье задержали последовательницу "Свидетелей Иеговы"*
В Подмосковье задержали последовательницу "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 21.12.2024
В Подмосковье задержали последовательницу "Свидетелей Иеговы"*
Последовательницу запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержали в Подмосковье, ей предъявлено обвинение, сообщили... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:14:00+03:00
2024-12-21T06:14:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
свидетели иеговы
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Последовательницу запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержали в Подмосковье, ей предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, задержанная участвовала в деятельности организации "Свидетели Иеговы"* и организовывала дома в Талдомском городском округе встречи иеговистов. "В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ (Участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации, запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности)", - сказал собеседник агентства. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовали задержания организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России
https://ria.ru/20241112/sud-1983209349.html
https://ria.ru/20240604/vedmy-1950453700.html
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), свидетели иеговы
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Свидетели Иеговы
В Подмосковье задержали последовательницу "Свидетелей Иеговы"*

В Подмосковье задержали организатора встреч "Свидетелей Иеговы"

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Последовательницу запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержали в Подмосковье, ей предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, задержанная участвовала в деятельности организации "Свидетели Иеговы"* и организовывала дома в Талдомском городском округе встречи иеговистов.
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"В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ (Участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации, запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности)", - сказал собеседник агентства.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовали задержания организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Свидетели Иеговы
 
 
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