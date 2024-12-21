https://ria.ru/20241221/sekta-1990558563.html

В Подмосковье задержали последовательницу "Свидетелей Иеговы"*

В Подмосковье задержали последовательницу "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 21.12.2024

В Подмосковье задержали последовательницу "Свидетелей Иеговы"*

Последовательницу запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержали в Подмосковье, ей предъявлено обвинение, сообщили... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T06:14:00+03:00

2024-12-21T06:14:00+03:00

2024-12-21T06:14:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

свидетели иеговы

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Последовательницу запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержали в Подмосковье, ей предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, задержанная участвовала в деятельности организации "Свидетели Иеговы"* и организовывала дома в Талдомском городском округе встречи иеговистов. "В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ (Участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации, запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности)", - сказал собеседник агентства. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовали задержания организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России

https://ria.ru/20241112/sud-1983209349.html

https://ria.ru/20240604/vedmy-1950453700.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), свидетели иеговы