https://ria.ru/20241221/sanktsii-1990594141.html

Орбан призвал как можно скорее отменить антироссийские санкции

Орбан призвал как можно скорее отменить антироссийские санкции - РИА Новости, 21.12.2024

Орбан призвал как можно скорее отменить антироссийские санкции

Будапешт считает, что санкции против России надо как можно скорее и в максимально полном объеме отменить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T13:09:00+03:00

2024-12-21T13:09:00+03:00

2024-12-21T14:39:00+03:00

венгрия

россия

санкции в отношении россии

в мире

виктор орбан

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912398_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_b93ffaa9325037b39459668739b6b3f9.jpg

БУДАПЕШТ, 21 дек — РИА Новости. Будапешт считает, что санкции против России надо как можно скорее и в максимально полном объеме отменить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции."Если закончится <...> (конфликт. — Прим. ред.), то закончатся терзающие Европу (антироссийские. — Прим. ред.) санкции. Точка зрения Венгрии такова: санкции надо как можно скорее и в как можно более полном объеме отменить", — сказал он.Орбан добавил, что если это удастся, то "закончится период инфляции" и "экономика снова начнет выправляться"."Мы отстаиваем эту позицию в европейских дискуссиях и постоянно бьемся об дерево, потому что, помимо нас, так считают одна-две страны, а остальные, включая "большие страны", на противоположной стороне и эту мысль пока не обсуждают", — отметил он.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники писало, что Орбан может наложить вето на продление санкций против России после инаугурации американского президента Дональда Трампа.ЕС ввел 15 пакетов рестрикций против Москвы, их необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующая такая процедура должна произойти в конце января, через 11 дней после того, как нового президента США приведут к присяге.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, что Будапешту удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций патриарха Кирилла, постпреда при ООН Василия Небензи, Олимпийского комитета России и двух футбольных клубов. Чиновник подчеркнул, что в случае введения рестрикций против церковных деятелей потеряется последняя возможность достичь мира.

https://ria.ru/20241220/vengriya-1990515367.html

https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990274303.html

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, россия, санкции в отношении россии, в мире, виктор орбан, евросоюз