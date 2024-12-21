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Орбан призвал как можно скорее отменить антироссийские санкции - РИА Новости, 21.12.2024
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13:09 21.12.2024 (обновлено: 14:39 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/sanktsii-1990594141.html
Орбан призвал как можно скорее отменить антироссийские санкции
Орбан призвал как можно скорее отменить антироссийские санкции - РИА Новости, 21.12.2024
Орбан призвал как можно скорее отменить антироссийские санкции
Будапешт считает, что санкции против России надо как можно скорее и в максимально полном объеме отменить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T13:09:00+03:00
2024-12-21T14:39:00+03:00
венгрия
россия
санкции в отношении россии
в мире
виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 21 дек — РИА Новости. Будапешт считает, что санкции против России надо как можно скорее и в максимально полном объеме отменить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции.&quot;Если закончится &lt;...&gt; (конфликт. — Прим. ред.), то закончатся терзающие Европу (антироссийские. — Прим. ред.) санкции. Точка зрения Венгрии такова: санкции надо как можно скорее и в как можно более полном объеме отменить&quot;, — сказал он.Орбан добавил, что если это удастся, то "закончится период инфляции" и "экономика снова начнет выправляться"."Мы отстаиваем эту позицию в европейских дискуссиях и постоянно бьемся об дерево, потому что, помимо нас, так считают одна-две страны, а остальные, включая "большие страны", на противоположной стороне и эту мысль пока не обсуждают", — отметил он.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники писало, что Орбан может наложить вето на продление санкций против России после инаугурации американского президента Дональда Трампа.ЕС ввел 15 пакетов рестрикций против Москвы, их необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующая такая процедура должна произойти в конце января, через 11 дней после того, как нового президента США приведут к присяге.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, что Будапешту удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций патриарха Кирилла, постпреда при ООН Василия Небензи, Олимпийского комитета России и двух футбольных клубов. Чиновник подчеркнул, что в случае введения рестрикций против церковных деятелей потеряется последняя возможность достичь мира.
https://ria.ru/20241220/vengriya-1990515367.html
https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990274303.html
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венгрия, россия, санкции в отношении россии, в мире, виктор орбан, евросоюз
Венгрия, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан призвал как можно скорее отменить антироссийские санкции

Орбан призвал как можно скорее пересмотреть и отменить антироссийские санкции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 дек — РИА Новости. Будапешт считает, что санкции против России надо как можно скорее и в максимально полном объеме отменить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции.
«

"Если закончится <...> (конфликт. — Прим. ред.), то закончатся терзающие Европу (антироссийские. — Прим. ред.) санкции. Точка зрения Венгрии такова: санкции надо как можно скорее и в как можно более полном объеме отменить", — сказал он.

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Орбан добавил, что если это удастся, то "закончится период инфляции" и "экономика снова начнет выправляться".
"Мы отстаиваем эту позицию в европейских дискуссиях и постоянно бьемся об дерево, потому что, помимо нас, так считают одна-две страны, а остальные, включая "большие страны", на противоположной стороне и эту мысль пока не обсуждают", — отметил он.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники писало, что Орбан может наложить вето на продление санкций против России после инаугурации американского президента Дональда Трампа.
ЕС ввел 15 пакетов рестрикций против Москвы, их необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующая такая процедура должна произойти в конце января, через 11 дней после того, как нового президента США приведут к присяге.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, что Будапешту удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций патриарха Кирилла, постпреда при ООН Василия Небензи, Олимпийского комитета России и двух футбольных клубов. Чиновник подчеркнул, что в случае введения рестрикций против церковных деятелей потеряется последняя возможность достичь мира.
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