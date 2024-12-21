https://ria.ru/20241221/samolet-1990614186.html

В Шереметьево назвали причину переноса вылета самолета в Шарм-эль-Шейх

В Шереметьево назвали причину переноса вылета самолета в Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 21.12.2024

В Шереметьево назвали причину переноса вылета самолета в Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания ALMasria Universal отстранила по техниченским причинам борт в Шарм-эль-Шейх, вылет перенесен на более позднее время, сообщил аэропорт "Шереметьево" РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T16:41:00+03:00

2024-12-21T16:41:00+03:00

2024-12-21T16:42:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Авиакомпания ALMasria Universal отстранила по техниченским причинам борт в Шарм-эль-Шейх, вылет перенесен на более позднее время, сообщил аэропорт "Шереметьево" РИА Новости. Ранее прокуратура сообщала, что ситуация с длительной задержкой рейса Москва - Шарм-эль-Шейх в "Шереметьево" взята на контроль, на месте находится прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Позднее прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией для пассажиров задержанных рейсов организовала горячую линию. "По техническим причинам авиакомпания отстранила воздушное судно от выполнения рейса, вылет рейса по назначенному маршруту будет перенесен более позднее время", - рассказали в авиагавани. К вылету было запланировано 220 пассажиров, они были обеспечены напитками и питанием. Из них из аэропорта убыли 125 пассажиров, 95 пассажиров размещены в гостиницах и бизнес-залах терминала С. В "Шереметьево" добавили, что службы аэропорта оказывают полное содействие пассажирам и авиакомпании по организации условий для временного пребывания пассажиров задержанного рейса.

https://ria.ru/20241219/samolet-1990053226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, шереметьево (аэропорт), новости - туризм