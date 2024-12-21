https://ria.ru/20241221/samolet-1990614186.html
В Шереметьево назвали причину переноса вылета самолета в Шарм-эль-Шейх
В Шереметьево назвали причину переноса вылета самолета в Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 21.12.2024
В Шереметьево назвали причину переноса вылета самолета в Шарм-эль-Шейх
Авиакомпания ALMasria Universal отстранила по техниченским причинам борт в Шарм-эль-Шейх, вылет перенесен на более позднее время, сообщил аэропорт "Шереметьево" РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:41:00+03:00
2024-12-21T16:41:00+03:00
2024-12-21T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Авиакомпания ALMasria Universal отстранила по техниченским причинам борт в Шарм-эль-Шейх, вылет перенесен на более позднее время, сообщил аэропорт "Шереметьево" РИА Новости. Ранее прокуратура сообщала, что ситуация с длительной задержкой рейса Москва - Шарм-эль-Шейх в "Шереметьево" взята на контроль, на месте находится прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Позднее прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией для пассажиров задержанных рейсов организовала горячую линию. "По техническим причинам авиакомпания отстранила воздушное судно от выполнения рейса, вылет рейса по назначенному маршруту будет перенесен более позднее время", - рассказали в авиагавани. К вылету было запланировано 220 пассажиров, они были обеспечены напитками и питанием. Из них из аэропорта убыли 125 пассажиров, 95 пассажиров размещены в гостиницах и бизнес-залах терминала С. В "Шереметьево" добавили, что службы аэропорта оказывают полное содействие пассажирам и авиакомпании по организации условий для временного пребывания пассажиров задержанного рейса.
https://ria.ru/20241219/samolet-1990053226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Туризм, Москва, Шереметьево (аэропорт), Новости - Туризм
В Шереметьево назвали причину переноса вылета самолета в Шарм-эль-Шейх
Шереметьево: ALMasria Universal отстранила борт в Шарм-эль-Шейх по техпричинам
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Авиакомпания ALMasria Universal отстранила по техниченским причинам борт в Шарм-эль-Шейх, вылет перенесен на более позднее время, сообщил аэропорт "Шереметьево" РИА Новости.
Ранее прокуратура сообщала, что ситуация с длительной задержкой рейса Москва
- Шарм-эль-Шейх в "Шереметьево
" взята на контроль, на месте находится прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Позднее прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией для пассажиров задержанных рейсов организовала горячую линию.
"По техническим причинам авиакомпания отстранила воздушное судно от выполнения рейса, вылет рейса по назначенному маршруту будет перенесен более позднее время", - рассказали в авиагавани.
К вылету было запланировано 220 пассажиров, они были обеспечены напитками и питанием. Из них из аэропорта убыли 125 пассажиров, 95 пассажиров размещены в гостиницах и бизнес-залах терминала С.
В "Шереметьево" добавили, что службы аэропорта оказывают полное содействие пассажирам и авиакомпании по организации условий для временного пребывания пассажиров задержанного рейса.