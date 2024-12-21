https://ria.ru/20241221/rylsk-1990658720.html

Хинштейн сообщил о завершении начальных восстановительных работ в Рыльске

Хинштейн сообщил о завершении начальных восстановительных работ в Рыльске - РИА Новости, 22.12.2024

Хинштейн сообщил о завершении начальных восстановительных работ в Рыльске

Первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске Курской области завершены, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-21T23:28:00+03:00

2024-12-21T23:28:00+03:00

2024-12-22T10:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

рыльск

александр хинштейн

курская область

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске Курской области завершены, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске завершены", - написал он в Telegram-канале.Хинштейн отметил, что на данный момент возобновлено теплоснабжение всех домов, также полностью восстановлена подача газа."Во всех квартирах, где взрывной волной были выбиты окна, закрыт тепловой контур", - добавил он.В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. По уточненным данным, пять человек погибли и 12 пострадали. Повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.

https://ria.ru/20241221/boegolovka-1990655010.html

https://ria.ru/20240812/vsu-1965758791.html

рыльск

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рыльск, александр хинштейн, курская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины