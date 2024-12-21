https://ria.ru/20241221/rylsk-1990658720.html
Хинштейн сообщил о завершении начальных восстановительных работ в Рыльске
Хинштейн сообщил о завершении начальных восстановительных работ в Рыльске - РИА Новости, 22.12.2024
Хинштейн сообщил о завершении начальных восстановительных работ в Рыльске
Первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске Курской области завершены, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-21T23:28:00+03:00
2024-12-21T23:28:00+03:00
2024-12-22T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
александр хинштейн
курская область
происшествия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990685683_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_846685afc8897abaab99ce282df9b32f.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске Курской области завершены, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске завершены", - написал он в Telegram-канале.Хинштейн отметил, что на данный момент возобновлено теплоснабжение всех домов, также полностью восстановлена подача газа."Во всех квартирах, где взрывной волной были выбиты окна, закрыт тепловой контур", - добавил он.В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. По уточненным данным, пять человек погибли и 12 пострадали. Повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
https://ria.ru/20241221/boegolovka-1990655010.html
https://ria.ru/20240812/vsu-1965758791.html
рыльск
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990685683_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_df8f5ba08d5c878cee830039862c4a14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рыльск, александр хинштейн, курская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Александр Хинштейн, Курская область, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
Хинштейн сообщил о завершении начальных восстановительных работ в Рыльске
Хинштейн сообщил о завершении первоначальных восстановительных работ в Рыльске