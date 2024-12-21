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Хинштейн сообщил о завершении начальных восстановительных работ в Рыльске - РИА Новости, 22.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 21.12.2024 (обновлено: 10:17 22.12.2024)
https://ria.ru/20241221/rylsk-1990658720.html
Хинштейн сообщил о завершении начальных восстановительных работ в Рыльске
Хинштейн сообщил о завершении начальных восстановительных работ в Рыльске - РИА Новости, 22.12.2024
Хинштейн сообщил о завершении начальных восстановительных работ в Рыльске
Первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске Курской области завершены, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-21T23:28:00+03:00
2024-12-22T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
александр хинштейн
курская область
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске Курской области завершены, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске завершены", - написал он в Telegram-канале.Хинштейн отметил, что на данный момент возобновлено теплоснабжение всех домов, также полностью восстановлена подача газа."Во всех квартирах, где взрывной волной были выбиты окна, закрыт тепловой контур", - добавил он.В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. По уточненным данным, пять человек погибли и 12 пострадали. Повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
https://ria.ru/20241221/boegolovka-1990655010.html
https://ria.ru/20240812/vsu-1965758791.html
рыльск
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рыльск, александр хинштейн, курская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Александр Хинштейн, Курская область, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
Хинштейн сообщил о завершении начальных восстановительных работ в Рыльске

Хинштейн сообщил о завершении первоначальных восстановительных работ в Рыльске

© Александр Хинштейн/TelegramРемонтно-восстановительные работы в Рыльске
Ремонтно-восстановительные работы в Рыльске - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Александр Хинштейн/Telegram
Ремонтно-восстановительные работы в Рыльске
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске Курской области завершены, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«
"Первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске завершены", - написал он в Telegram-канале.
Уничтожение боевой части американской ракеты HIMARS в Курской области. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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Вчера, 22:30
Хинштейн отметил, что на данный момент возобновлено теплоснабжение всех домов, также полностью восстановлена подача газа.
«
"Во всех квартирах, где взрывной волной были выбиты окна, закрыт тепловой контур", - добавил он.
В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. По уточненным данным, пять человек погибли и 12 пострадали. Повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеРыльскАлександр ХинштейнКурская областьПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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