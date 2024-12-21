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Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших после атаки на Рыльск - РИА Новости, 22.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 21.12.2024 (обновлено: 10:08 22.12.2024)
https://ria.ru/20241221/rylsk-1990656969.html
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших после атаки на Рыльск
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших после атаки на Рыльск - РИА Новости, 22.12.2024
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших после атаки на Рыльск
Четырнадцать человек находятся в областной клинической больнице после атаки ВСУ на Рыльск в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-21T22:48:00+03:00
2024-12-22T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльск
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
россия
украина
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КУРСК, 21 дек - РИА Новости. Четырнадцать человек находятся в областной клинической больнице после атаки ВСУ на Рыльск в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сейчас в больнице находится 14 рылян: слава Богу, почти у всех - повреждения незначительной тяжести, хотя люди пережили, конечно, тяжелейшие испытания", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Как сообщал врио губернатора Курской области, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
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происшествия, рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших после атаки на Рыльск

Хинштейн: 14 человек находятся в больнице после атаки ВСУ на Рыльск

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramАлександр Хинштейн посетил пострадавших во время удара по Рыльску в Курской областной клинической больнице. 21 декабря 2024
Александр Хинштейн посетил пострадавших во время удара по Рыльску в Курской областной клинической больнице. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Александр Хинштейн посетил пострадавших во время удара по Рыльску в Курской областной клинической больнице. 21 декабря 2024
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КУРСК, 21 дек - РИА Новости. Четырнадцать человек находятся в областной клинической больнице после атаки ВСУ на Рыльск в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«
"Сейчас в больнице находится 14 рылян: слава Богу, почти у всех - повреждения незначительной тяжести, хотя люди пережили, конечно, тяжелейшие испытания", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Как сообщал врио губернатора Курской области, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
При украинском обстреле Рыльска погибли пять человек, 12 пострадали
Вчера, 06:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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