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Отопление в Рыльске после удара ВСУ восстановили в 86 из 88 домов - РИА Новости, 21.12.2024
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15:15 21.12.2024 (обновлено: 15:21 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/rylsk-1990606690.html
Отопление в Рыльске после удара ВСУ восстановили в 86 из 88 домов
Отопление в Рыльске после удара ВСУ восстановили в 86 из 88 домов - РИА Новости, 21.12.2024
Отопление в Рыльске после удара ВСУ восстановили в 86 из 88 домов
Отопление в Рыльске Курской области, где после атаки ВСУ была повреждена теплотрасса, восстановлено в 86 из 88 домов, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T15:15:00+03:00
2024-12-21T15:21:00+03:00
рыльск
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Отопление в Рыльске Курской области, где после атаки ВСУ была повреждена теплотрасса, восстановлено в 86 из 88 домов, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В Рыльске активно ведутся восстановительные работы. Город возвращается к мирной жизни. По состоянию на 14 часов отопление восстановлено практически во всех домах (в 86 из 88), в двух оставшихся - подключение должно завершиться до вечера", - написал он.В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Как сообщал врио губернатора Курской области, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
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рыльск, вооруженные силы украины, происшествия
Рыльск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Отопление в Рыльске после удара ВСУ восстановили в 86 из 88 домов

Отопление в Рыльске, где удар ВСУ повредил теплотрассу, вернули в 86 из 88 домов

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Рыльска в Курской области
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Отопление в Рыльске Курской области, где после атаки ВСУ была повреждена теплотрасса, восстановлено в 86 из 88 домов, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Рыльске активно ведутся восстановительные работы. Город возвращается к мирной жизни. По состоянию на 14 часов отопление восстановлено практически во всех домах (в 86 из 88), в двух оставшихся - подключение должно завершиться до вечера", - написал он.
В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Как сообщал врио губернатора Курской области, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Миронов прокомментировал удары западными ракетами по Рыльску
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РыльскВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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