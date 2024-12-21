https://ria.ru/20241221/rylsk-1990563530.html

Семьи погибших в Рыльске получат по полтора миллиона рублей

Семьи погибших в Рыльске получат по полтора миллиона рублей - РИА Новости, 21.12.2024

Семьи погибших в Рыльске получат по полтора миллиона рублей

Власти Курской области выплатят всем семьям погибших в Рыльске 1,5 миллиона рублей, пострадавшие получат компенсации от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил врио... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T08:09:00+03:00

2024-12-21T08:09:00+03:00

2024-12-21T08:36:00+03:00

рыльск

происшествия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Власти Курской области выплатят всем семьям погибших в Рыльске 1,5 миллиона рублей, пострадавшие получат компенсации от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Куряне в очередной раз столкнулись с террористической сущностью киевского режима, отдающего безумные и кровожадные приказы. Одной из первоочередных задач вижу необходимость материально поддержать тех, кто пострадал после трагедии в Рыльске", - написал Хинштейн.Он уточнил, что правительство Курской области приняло решение: все семьи погибших - получат выплату в размере 1,5 миллиона рублей. Также будут выплачены компенсации раненым и пострадавшим: от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм."Конечно, никакие деньги не вернут утраченные жизни и не залечат душевные раны. Однако они хотя бы помогут людям пережить эти черные дни и решить насущные вопросы. Мы продолжим работать, чтобы вся помощь поступала максимально быстро и без лишней бюрократии", - добавил Хинштейн.Он уточнил, что держит ситуацию под постоянным контролем. Все пострадавшие и их семьи находятся в постоянном фокусе внимания. В Рыльске развернут оперативный штаб правительства области, который будет работать в круглосуточном режиме.В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Как сообщал врио губернатора Курской области, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.

https://ria.ru/20241221/rylsk-1990549247.html

https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990556023.html

рыльск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рыльск, происшествия