https://ria.ru/20241221/rylsk-1990560657.html

При украинском обстреле Рыльска погибли пять человек, 12 пострадали

При украинском обстреле Рыльска погибли пять человек, 12 пострадали - РИА Новости, 21.12.2024

При украинском обстреле Рыльска погибли пять человек, 12 пострадали

В результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек, пострадали 12, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T06:49:00+03:00

2024-12-21T06:49:00+03:00

2024-12-21T08:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

курская область

рыльск

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек, пострадали 12, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Пострадало 12 человек, у одного повреждение легких средней тяжести, пять погибших, детей среди них нет", — написал он.Накануне политик заявлял, что, по предварительным данным, украинская атака привела к шести жертвам, включая одного несовершеннолетнего.Город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ около 15:30. Российские средства ПВО сбили несколько ракет противника, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.При атаке получили повреждения здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, офисные помещения, гостиничный комплекс, а также частные и многоэтажные дома.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

https://ria.ru/20241221/rylsk-1990549247.html

https://ria.ru/20241220/aes-1990481328.html

курская область

рыльск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, курская область, рыльск