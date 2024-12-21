Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Рыльска погибли пять человек, 12 пострадали - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 21.12.2024 (обновлено: 08:36 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/rylsk-1990560657.html
При украинском обстреле Рыльска погибли пять человек, 12 пострадали
При украинском обстреле Рыльска погибли пять человек, 12 пострадали - РИА Новости, 21.12.2024
При украинском обстреле Рыльска погибли пять человек, 12 пострадали
В результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек, пострадали 12, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:49:00+03:00
2024-12-21T08:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область
рыльск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990490855_101:0:1081:551_1920x0_80_0_0_f5c7e673a656efee6ef7daab2b0b4a06.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек, пострадали 12, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Пострадало 12 человек, у одного повреждение легких средней тяжести, пять погибших, детей среди них нет", — написал он.Накануне политик заявлял, что, по предварительным данным, украинская атака привела к шести жертвам, включая одного несовершеннолетнего.Город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ около 15:30. Российские средства ПВО сбили несколько ракет противника, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.При атаке получили повреждения здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, офисные помещения, гостиничный комплекс, а также частные и многоэтажные дома.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
https://ria.ru/20241221/rylsk-1990549247.html
https://ria.ru/20241220/aes-1990481328.html
курская область
рыльск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990490855_121:0:1081:720_1920x0_80_0_0_f6e147c0a13ccdc98e80a680702ef126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, курская область, рыльск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Курская область, Рыльск
При украинском обстреле Рыльска погибли пять человек, 12 пострадали

Хинштейн: при обстреле Рыльска погибли пять человек и 12 пострадали

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Рыльска в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек, пострадали 12, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Пострадало 12 человек, у одного повреждение легких средней тяжести, пять погибших, детей среди них нет", — написал он.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Хинштейн опроверг сообщения о попавших в больницу в Рыльске ракетах ВСУ
01:20
Накануне политик заявлял, что, по предварительным данным, украинская атака привела к шести жертвам, включая одного несовершеннолетнего.

Рыльск находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.

Город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ около 15:30. Российские средства ПВО сбили несколько ракет противника, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.
При атаке получили повреждения здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, офисные помещения, гостиничный комплекс, а также частные и многоэтажные дома.
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Курская АЭС работает штатно после обстрела Рыльска со стороны ВСУ
Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныКурская областьРыльск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала