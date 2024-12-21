https://ria.ru/20241221/rylsk-1990560657.html
При украинском обстреле Рыльска погибли пять человек, 12 пострадали
При украинском обстреле Рыльска погибли пять человек, 12 пострадали - РИА Новости, 21.12.2024
При украинском обстреле Рыльска погибли пять человек, 12 пострадали
В результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек, пострадали 12, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:49:00+03:00
2024-12-21T06:49:00+03:00
2024-12-21T08:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область
рыльск
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек, пострадали 12, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Пострадало 12 человек, у одного повреждение легких средней тяжести, пять погибших, детей среди них нет", — написал он.Накануне политик заявлял, что, по предварительным данным, украинская атака привела к шести жертвам, включая одного несовершеннолетнего.Город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ около 15:30. Российские средства ПВО сбили несколько ракет противника, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.При атаке получили повреждения здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, офисные помещения, гостиничный комплекс, а также частные и многоэтажные дома.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
https://ria.ru/20241221/rylsk-1990549247.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, курская область, рыльск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Курская область, Рыльск
При украинском обстреле Рыльска погибли пять человек, 12 пострадали
Хинштейн: при обстреле Рыльска погибли пять человек и 12 пострадали
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
В результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек, пострадали 12, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале
.
"Пострадало 12 человек, у одного повреждение легких средней тяжести, пять погибших, детей среди них нет", — написал он.
Накануне политик заявлял, что, по предварительным данным, украинская атака привела к шести жертвам, включая одного несовершеннолетнего.
Рыльск находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.
Город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ около 15:30. Российские средства ПВО сбили несколько ракет противника, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.
При атаке получили повреждения здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, офисные помещения, гостиничный комплекс, а также частные и многоэтажные дома.
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".