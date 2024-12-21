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В Рыльске локализовали пожар в педагогическом колледже - РИА Новости, 21.12.2024
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02:56 21.12.2024 (обновлено: 14:30 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/rylsk-1990551801.html
В Рыльске локализовали пожар в педагогическом колледже
В Рыльске локализовали пожар в педагогическом колледже - РИА Новости, 21.12.2024
В Рыльске локализовали пожар в педагогическом колледже
Пожар в здании педагогического колледжа в Рыльске был локализован на 1,5 тысячи метров, на месте работает достаточная группировка сил и средств, сообщил врио... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T02:56:00+03:00
2024-12-21T14:30:00+03:00
происшествия
рыльск
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пожар в здании педагогического колледжа в Рыльске был локализован на 1,5 тысячи метров, на месте работает достаточная группировка сил и средств, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Пожар в здании педагогического колледжа находится сейчас в стадии ликвидации. Он был локализован. Угрозы распространения огня нет. На месте работает достаточная группировка сил и средств (27 чел. и 7 ед. техники). Площадь пожара составляет 1,5 тыс. метров", - написал Хинштейн. В пятницу около 15.30 украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Хинштейн сообщил о шести погибших, включая ребенка. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадало несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
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происшествия, рыльск, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн
В Рыльске локализовали пожар в педагогическом колледже

Хинштейн: пожар в здании педагогического колледжа в Рыльске локализован

© Кадр видео из соцсетейПожар в педагогическом колледже в Рыльске Курской области. 20 декабря 2024
Пожар в педагогическом колледже в Рыльске Курской области. 20 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в педагогическом колледже в Рыльске Курской области. 20 декабря 2024
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пожар в здании педагогического колледжа в Рыльске был локализован на 1,5 тысячи метров, на месте работает достаточная группировка сил и средств, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Пожар в здании педагогического колледжа находится сейчас в стадии ликвидации. Он был локализован. Угрозы распространения огня нет. На месте работает достаточная группировка сил и средств (27 чел. и 7 ед. техники). Площадь пожара составляет 1,5 тыс. метров", - написал Хинштейн.
В пятницу около 15.30 украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Хинштейн сообщил о шести погибших, включая ребенка. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадало несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
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ПроисшествияРыльскКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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