В Рыльске локализовали пожар в педагогическом колледже
Хинштейн: пожар в здании педагогического колледжа в Рыльске локализован
© Кадр видео из соцсетейПожар в педагогическом колледже в Рыльске Курской области. 20 декабря 2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в педагогическом колледже в Рыльске Курской области. 20 декабря 2024
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пожар в здании педагогического колледжа в Рыльске был локализован на 1,5 тысячи метров, на месте работает достаточная группировка сил и средств, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Пожар в здании педагогического колледжа находится сейчас в стадии ликвидации. Он был локализован. Угрозы распространения огня нет. На месте работает достаточная группировка сил и средств (27 чел. и 7 ед. техники). Площадь пожара составляет 1,5 тыс. метров", - написал Хинштейн.
В пятницу около 15.30 украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Хинштейн сообщил о шести погибших, включая ребенка. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадало несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.