https://ria.ru/20241221/rylsk-1990551801.html

В Рыльске локализовали пожар в педагогическом колледже

В Рыльске локализовали пожар в педагогическом колледже - РИА Новости, 21.12.2024

В Рыльске локализовали пожар в педагогическом колледже

Пожар в здании педагогического колледжа в Рыльске был локализован на 1,5 тысячи метров, на месте работает достаточная группировка сил и средств, сообщил врио... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T02:56:00+03:00

2024-12-21T02:56:00+03:00

2024-12-21T14:30:00+03:00

происшествия

рыльск

курская область

александр хинштейн

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пожар в здании педагогического колледжа в Рыльске был локализован на 1,5 тысячи метров, на месте работает достаточная группировка сил и средств, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Пожар в здании педагогического колледжа находится сейчас в стадии ликвидации. Он был локализован. Угрозы распространения огня нет. На месте работает достаточная группировка сил и средств (27 чел. и 7 ед. техники). Площадь пожара составляет 1,5 тыс. метров", - написал Хинштейн. В пятницу около 15.30 украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Хинштейн сообщил о шести погибших, включая ребенка. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадало несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.

https://ria.ru/20241220/rylsk-1990509285.html

рыльск

курская область

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Дарья Буймова

происшествия, рыльск, курская область, александр хинштейн