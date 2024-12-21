https://ria.ru/20241221/rylsk-1990549247.html
Хинштейн опроверг сообщения о попавших в больницу в Рыльске ракетах ВСУ
Хинштейн опроверг сообщения о попавших в больницу в Рыльске ракетах ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024
Хинштейн опроверг сообщения о попавших в больницу в Рыльске ракетах ВСУ
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опроверг распространяющуюся информацию в социальных сетях о нескольких ракетах ВСУ,... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T01:20:00+03:00
2024-12-21T01:20:00+03:00
2024-12-21T02:16:00+03:00
происшествия
рыльск
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опроверг распространяющуюся информацию в социальных сетях о нескольких ракетах ВСУ, попавших в детскую больницу в Рыльске, заявив, что в Рыльске нет отдельной детской больницы. "Это ложь! В Рыльске - нет отдельной детской больницы. Все маленькие пациенты проходят лечение в Рыльской ЦРБ", - написал Хинштейн. По его словам, все стационарные отделения ЦРБ работают в усиленном режиме, медики и пациенты учреждения не пострадали. Хинштейн также опроверг еще один фейк, что Рыльск остался без электричества."Каких-либо серьезных проблем с энергоснабжением в городе нет. Свет был обесточен энергетиками исключительно в местах пожаротушения и разминирования. (На данный момент - нелокализованным остается только одно возгорание)", - сообщил врио губернатора.Хиштейн подчеркнул, что под отключение временно мог попасть ряд прилегающих домов, но это единичные случаи, которые не влияют на ситуацию, обстановка находится под контролем.Врио губернатора призвал доверять только официальным и проверенным источникам информации. В пятницу около 15.30 украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Хинштейн сообщил о шести погибших, включая ребенка. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадало несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
https://ria.ru/20241220/nebenzya-1990544649.html
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990509285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн опроверг сообщения о попавших в больницу в Рыльске ракетах ВСУ
Хинштейн опроверг сообщения об ударе ВСУ по детской больнице в Рыльске
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале
опроверг распространяющуюся информацию в социальных сетях о нескольких ракетах ВСУ, попавших в детскую больницу в Рыльске, заявив, что в Рыльске нет отдельной детской больницы.
"Это ложь! В Рыльске
- нет отдельной детской больницы. Все маленькие пациенты проходят лечение в Рыльской ЦРБ", - написал Хинштейн
.
По его словам, все стационарные отделения ЦРБ работают в усиленном режиме, медики и пациенты учреждения не пострадали.
Хинштейн также опроверг еще один фейк, что Рыльск остался без электричества.
«
"Каких-либо серьезных проблем с энергоснабжением в городе нет. Свет был обесточен энергетиками исключительно в местах пожаротушения и разминирования. (На данный момент - нелокализованным остается только одно возгорание)", - сообщил врио губернатора.
Хиштейн подчеркнул, что под отключение временно мог попасть ряд прилегающих домов, но это единичные случаи, которые не влияют на ситуацию, обстановка находится под контролем.
Врио губернатора призвал доверять только официальным и проверенным источникам информации.
В пятницу около 15.30 украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Хинштейн сообщил о шести погибших, включая ребенка. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадало несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.