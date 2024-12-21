https://ria.ru/20241221/rylsk-1990547607.html
После удара ВСУ по Рыльску без отопления остались 88 жилых домов
После удара ВСУ по Рыльску без отопления остались 88 жилых домов - РИА Новости, 21.12.2024
После удара ВСУ по Рыльску без отопления остались 88 жилых домов
После удара ВСУ по Рыльску без отопления остались 88 жилых домов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T00:42:00+03:00
2024-12-21T00:42:00+03:00
2024-12-21T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
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курская область
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. После удара ВСУ по Рыльску без отопления остались 88 жилых домов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Одна из главных текущих задач — восстановление подачи тепла. Из-за повреждения теплотрассы - без отопления временно осталось 88 жилых домов. На месте работают ремонтные бригады, в том числе экстренно прибывшие из Курска", - написал он.По словам Хинштейна, привлечена вся необходимая техника. Специалисты пообещали восстановить тепло в 80 домах к утру, в остальных жилых зданиях — в течение дня.Как подчеркнул Хинштейн, в Рыльск доставили обогреватели, их будут выдавать по заявкам жителей, одновременно идет обход квартир. Также на месте развернут оперативный штаб правительства Курской области.Кроме того, глава региона сообщил, что ремонтные бригады временно затянули пленкой 65 из 68 окон, которые были выбиты взрывной волной, в несколько квартир специалисты пока не могут зайти.Хинштейн добавил, что в нескольких домах прервалось газоснабжение из-за повреждения газовой трубы, на которую обрушилась стена. После завершения работы саперов специалисты приступят к разбору завалов и ремонтным работам"Рассчитываем, что уже к середине завтрашнего дня подача газа возобновится", — заключил он, заверив, что все последствия атаки украинских нацистов будут устранены.Рыльск подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ около 15:30 накануне. Российские средства ПВО сбили несколько ракет противника, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.При атаке получили повреждения здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, офисные помещения, гостиничный комплекс, а также частные и многоэтажные дома.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
https://ria.ru/20241220/nebenzya-1990544649.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рыльск, вооруженные силы украины, происшествия, курская область, курск, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Курская область, Курск, Александр Хинштейн
После удара ВСУ по Рыльску без отопления остались 88 жилых домов
В Рыльске после удара ВСУ приостановили подачу тепла в 88 жилых домах
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
После удара ВСУ по Рыльску без отопления остались 88 жилых домов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале
.
"Одна из главных текущих задач — восстановление подачи тепла. Из-за повреждения теплотрассы - без отопления временно осталось 88 жилых домов. На месте работают ремонтные бригады, в том числе экстренно прибывшие из Курска
", - написал он.
По словам Хинштейна, привлечена вся необходимая техника. Специалисты пообещали восстановить тепло в 80 домах к утру, в остальных жилых зданиях — в течение дня.
Как подчеркнул Хинштейн, в Рыльск доставили обогреватели, их будут выдавать по заявкам жителей, одновременно идет обход квартир. Также на месте развернут оперативный штаб правительства Курской области.
Кроме того, глава региона сообщил, что ремонтные бригады временно затянули пленкой 65 из 68 окон, которые были выбиты взрывной волной, в несколько квартир специалисты пока не могут зайти.
Хинштейн добавил, что в нескольких домах прервалось газоснабжение из-за повреждения газовой трубы, на которую обрушилась стена. После завершения работы саперов специалисты приступят к разбору завалов и ремонтным работам
"Рассчитываем, что уже к середине завтрашнего дня подача газа возобновится", — заключил он, заверив, что все последствия атаки украинских нацистов будут устранены.
Рыльск подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ около 15:30 накануне. Российские средства ПВО сбили несколько ракет противника, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.
При атаке получили повреждения здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, офисные помещения, гостиничный комплекс, а также частные и многоэтажные дома.
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".