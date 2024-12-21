https://ria.ru/20241221/rylsk-1990547607.html

После удара ВСУ по Рыльску без отопления остались 88 жилых домов

После удара ВСУ по Рыльску без отопления остались 88 жилых домов - РИА Новости, 21.12.2024

После удара ВСУ по Рыльску без отопления остались 88 жилых домов

После удара ВСУ по Рыльску без отопления остались 88 жилых домов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024

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специальная военная операция на украине

рыльск

вооруженные силы украины

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курская область

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александр хинштейн

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. После удара ВСУ по Рыльску без отопления остались 88 жилых домов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Одна из главных текущих задач — восстановление подачи тепла. Из-за повреждения теплотрассы - без отопления временно осталось 88 жилых домов. На месте работают ремонтные бригады, в том числе экстренно прибывшие из Курска", - написал он.По словам Хинштейна, привлечена вся необходимая техника. Специалисты пообещали восстановить тепло в 80 домах к утру, в остальных жилых зданиях — в течение дня.Как подчеркнул Хинштейн, в Рыльск доставили обогреватели, их будут выдавать по заявкам жителей, одновременно идет обход квартир. Также на месте развернут оперативный штаб правительства Курской области.Кроме того, глава региона сообщил, что ремонтные бригады временно затянули пленкой 65 из 68 окон, которые были выбиты взрывной волной, в несколько квартир специалисты пока не могут зайти.Хинштейн добавил, что в нескольких домах прервалось газоснабжение из-за повреждения газовой трубы, на которую обрушилась стена. После завершения работы саперов специалисты приступят к разбору завалов и ремонтным работам"Рассчитываем, что уже к середине завтрашнего дня подача газа возобновится", — заключил он, заверив, что все последствия атаки украинских нацистов будут устранены.Рыльск подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ около 15:30 накануне. Российские средства ПВО сбили несколько ракет противника, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.При атаке получили повреждения здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, офисные помещения, гостиничный комплекс, а также частные и многоэтажные дома.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рыльск, вооруженные силы украины, происшествия, курская область, курск, александр хинштейн