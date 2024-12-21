https://ria.ru/20241221/rossiya-1990592161.html

На Западе сделали неожиданное заявление о России

На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 21.12.2024

На Западе сделали неожиданное заявление о России

Россия действует сдержанно в конфликте с Украиной, поскольку побеждает, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х. РИА Новости, 21.12.2024

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2024-12-21T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия действует сдержанно в конфликте с Украиной, поскольку побеждает, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х."Россия действует сдержанно, поскольку одерживает победу", — указал эксперт.Дизен также напомнил, что целью США в конфликте была не помощь украинцам, а желание навредить России.Избранный президент США Дональд Трамп 19 декабря заявил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Он также добавил, что Киеву не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, назвав это плохим решением, которое можно пересмотреть.В четверг во время прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.

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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп