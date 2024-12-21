https://ria.ru/20241221/rosseti-1990620401.html

"Россети" направят 143 миллиарда рублей на развитие энергетики Подмосковья

"Россети" направят 143 миллиарда рублей на развитие энергетики Подмосковья - РИА Новости, 21.12.2024

"Россети" направят 143 миллиарда рублей на развитие энергетики Подмосковья

"Россети" в 2025-2027 годах направят 143 миллиарда рублей на развитие энергокомплекса Подмосковья, следует из сообщения компании. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T17:29:00+03:00

2024-12-21T17:29:00+03:00

2024-12-21T17:29:00+03:00

экономика

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

россети

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Россети" в 2025-2027 годах направят 143 миллиарда рублей на развитие энергокомплекса Подмосковья, следует из сообщения компании. Ранее в субботу "Россети" сообщили о завершении реконструкции ключевого центра электроснабжения Одинцовского городского округа Московской области - подстанции 110 кВ "Дарьино". В торжественном пуске объекта участвовали губернатор региона Андрей Воробьев и глава "Россетей" Андрей Рюмин. В рамках мероприятия состоялась презентация электросетевых проектов, которые будут реализованы в 2025-2027 годах для развития региона. "Сегодня мы ввели в работу высокотехнологичный объект, который значительно усилил схему электроснабжения западного Подмосковья. Регион постоянно развивается, энергетика должна быть готова к росту потребления и отвечать высоким требованиям надежности. В ближайшие три года планируем направить свыше 143 миллиарда рублей на модернизацию и развитие сетевой инфраструктуры Московской области", - приводит пресс-служба компании слова Рюмина.

https://ria.ru/20241003/sotrudnichestvo-1976210843.html

московская область (подмосковье)

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экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россети