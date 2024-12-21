https://ria.ru/20241221/rosseti-1990620401.html
"Россети" направят 143 миллиарда рублей на развитие энергетики Подмосковья
"Россети" направят 143 миллиарда рублей на развитие энергетики Подмосковья - РИА Новости, 21.12.2024
"Россети" направят 143 миллиарда рублей на развитие энергетики Подмосковья
"Россети" в 2025-2027 годах направят 143 миллиарда рублей на развитие энергокомплекса Подмосковья, следует из сообщения компании. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T17:29:00+03:00
2024-12-21T17:29:00+03:00
2024-12-21T17:29:00+03:00
экономика
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россети
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Россети" в 2025-2027 годах направят 143 миллиарда рублей на развитие энергокомплекса Подмосковья, следует из сообщения компании. Ранее в субботу "Россети" сообщили о завершении реконструкции ключевого центра электроснабжения Одинцовского городского округа Московской области - подстанции 110 кВ "Дарьино". В торжественном пуске объекта участвовали губернатор региона Андрей Воробьев и глава "Россетей" Андрей Рюмин. В рамках мероприятия состоялась презентация электросетевых проектов, которые будут реализованы в 2025-2027 годах для развития региона. "Сегодня мы ввели в работу высокотехнологичный объект, который значительно усилил схему электроснабжения западного Подмосковья. Регион постоянно развивается, энергетика должна быть готова к росту потребления и отвечать высоким требованиям надежности. В ближайшие три года планируем направить свыше 143 миллиарда рублей на модернизацию и развитие сетевой инфраструктуры Московской области", - приводит пресс-служба компании слова Рюмина.
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экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россети
Экономика, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россети
"Россети" направят 143 миллиарда рублей на развитие энергетики Подмосковья
"Россети" выделят 143 млрд рублей на развитие энергокомплекса Подмосковья