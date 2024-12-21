Рейтинг@Mail.ru
"Россети" направят 143 миллиарда рублей на развитие энергетики Подмосковья - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/rosseti-1990620401.html
"Россети" направят 143 миллиарда рублей на развитие энергетики Подмосковья
"Россети" направят 143 миллиарда рублей на развитие энергетики Подмосковья - РИА Новости, 21.12.2024
"Россети" направят 143 миллиарда рублей на развитие энергетики Подмосковья
"Россети" в 2025-2027 годах направят 143 миллиарда рублей на развитие энергокомплекса Подмосковья, следует из сообщения компании. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T17:29:00+03:00
2024-12-21T17:29:00+03:00
экономика
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983676549_0:0:2067:1163_1920x0_80_0_0_9610e473650cffb4a762e552ec3d9efa.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Россети" в 2025-2027 годах направят 143 миллиарда рублей на развитие энергокомплекса Подмосковья, следует из сообщения компании. Ранее в субботу "Россети" сообщили о завершении реконструкции ключевого центра электроснабжения Одинцовского городского округа Московской области - подстанции 110 кВ "Дарьино". В торжественном пуске объекта участвовали губернатор региона Андрей Воробьев и глава "Россетей" Андрей Рюмин. В рамках мероприятия состоялась презентация электросетевых проектов, которые будут реализованы в 2025-2027 годах для развития региона. "Сегодня мы ввели в работу высокотехнологичный объект, который значительно усилил схему электроснабжения западного Подмосковья. Регион постоянно развивается, энергетика должна быть готова к росту потребления и отвечать высоким требованиям надежности. В ближайшие три года планируем направить свыше 143 миллиарда рублей на модернизацию и развитие сетевой инфраструктуры Московской области", - приводит пресс-служба компании слова Рюмина.
https://ria.ru/20241003/sotrudnichestvo-1976210843.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983676549_230:0:2067:1378_1920x0_80_0_0_775b4c246ed58eb0de9eefadf6e684e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россети
Экономика, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россети
"Россети" направят 143 миллиарда рублей на развитие энергетики Подмосковья

"Россети" выделят 143 млрд рублей на развитие энергокомплекса Подмосковья

© "Россети Московский регион"Сотрудники компании "Россети Московский регион"
Сотрудники компании Россети Московский регион - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© "Россети Московский регион"
Сотрудники компании "Россети Московский регион". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Россети" в 2025-2027 годах направят 143 миллиарда рублей на развитие энергокомплекса Подмосковья, следует из сообщения компании.
Ранее в субботу "Россети" сообщили о завершении реконструкции ключевого центра электроснабжения Одинцовского городского округа Московской области - подстанции 110 кВ "Дарьино". В торжественном пуске объекта участвовали губернатор региона Андрей Воробьев и глава "Россетей" Андрей Рюмин. В рамках мероприятия состоялась презентация электросетевых проектов, которые будут реализованы в 2025-2027 годах для развития региона.
"Сегодня мы ввели в работу высокотехнологичный объект, который значительно усилил схему электроснабжения западного Подмосковья. Регион постоянно развивается, энергетика должна быть готова к росту потребления и отвечать высоким требованиям надежности. В ближайшие три года планируем направить свыше 143 миллиарда рублей на модернизацию и развитие сетевой инфраструктуры Московской области", - приводит пресс-служба компании слова Рюмина.
Премьер Сербии обсудил с главой ПАО Россети сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Премьер Сербии обсудил с главой ПАО "Россети" сотрудничество в энергетике
3 октября, 16:39
 
ЭкономикаМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРоссети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала