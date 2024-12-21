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"Обещают луну и звезды": в Европе высказались о планах ЕС по Украине - РИА Новости, 21.12.2024
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16:59 21.12.2024 (обновлено: 17:03 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/rezolyutsiya-1990616971.html
"Обещают луну и звезды": в Европе высказались о планах ЕС по Украине
"Обещают луну и звезды": в Европе высказались о планах ЕС по Украине - РИА Новости, 21.12.2024
"Обещают луну и звезды": в Европе высказались о планах ЕС по Украине
В Европе теряют энтузиазм в отношении поддержки Украины, пишет политический журналист Тамаш Орбан в статье для издания European Conservative. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:59:00+03:00
2024-12-21T17:03:00+03:00
украина
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евросовет
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Европе теряют энтузиазм в отношении поддержки Украины, пишет политический журналист Тамаш Орбан в статье для издания European Conservative."Очевидно, что европейская поддержка в отношении продолжения конфликта (на Украине – прим.ред.) все еще существует, но общий энтузиазм медленно угасает спустя почти три года после его начала. В резолюции (итоговая резолюция по итогам саммита Евросоюза — прим. ред.) обещают луну и звезды в плане военной помощи, но объем производства европейского ВПК далек от того, что необходимо для той цели, которой желает достичь Украина", — считает он.По мнению журналиста, если Дональд Трамп решит сократить поддержку Киева со стороны США, у ЕС "не будет средств заполнить этот пробел"."Если Украина будет настаивать на вступлении в НАТО &lt;…&gt;, это потребует гораздо больше времени, денег и оружия, чем Брюссель готов признать", — добавил журналист.По его мнению, в конце концов все будет зависеть от решений, которые примет Трамп, и лидеры ЕС это знают.Как ранее сообщало издание Politico, в заявлении о 15-м пакете санкций против России на сайте Евросовета было указано, что "Украина должна выиграть эту войну", однако в Евросовете назвали это ошибкой и пообещали исправить. По мнению издания, лидеры ЕС, похоже, избегают подобных формулировок. В заявлении Евросовета по Украине от 19 декабря текст уже звучит по-другому: "Россия не должна одержать верх".Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241221/itogi-1990604837.html
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украина, россия, дональд трамп, сша, джо байден, дмитрий песков, евросовет, евросоюз, нато
Украина, Россия, Дональд Трамп, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Евросовет, Евросоюз, НАТО
"Обещают луну и звезды": в Европе высказались о планах ЕС по Украине

European Conservative: Европа теряет энтузиазм по поводу поддержки Украины

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Европе теряют энтузиазм в отношении поддержки Украины, пишет политический журналист Тамаш Орбан в статье для издания European Conservative.
"Очевидно, что европейская поддержка в отношении продолжения конфликта (на Украине – прим.ред.) все еще существует, но общий энтузиазм медленно угасает спустя почти три года после его начала. В резолюции (итоговая резолюция по итогам саммита Евросоюза — прим. ред.) обещают луну и звезды в плане военной помощи, но объем производства европейского ВПК далек от того, что необходимо для той цели, которой желает достичь Украина", — считает он.
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По мнению журналиста, если Дональд Трамп решит сократить поддержку Киева со стороны США, у ЕС "не будет средств заполнить этот пробел".
"Если Украина будет настаивать на вступлении в НАТО <…>, это потребует гораздо больше времени, денег и оружия, чем Брюссель готов признать", — добавил журналист.
По его мнению, в конце концов все будет зависеть от решений, которые примет Трамп, и лидеры ЕС это знают.
Как ранее сообщало издание Politico, в заявлении о 15-м пакете санкций против России на сайте Евросовета было указано, что "Украина должна выиграть эту войну", однако в Евросовете назвали это ошибкой и пообещали исправить. По мнению издания, лидеры ЕС, похоже, избегают подобных формулировок. В заявлении Евросовета по Украине от 19 декабря текст уже звучит по-другому: "Россия не должна одержать верх".
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияДональд ТрампСШАДжо БайденДмитрий ПесковЕвросоветЕвросоюзНАТО
 
 
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