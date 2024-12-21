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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 21.12.2024
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Туризм
 
12:16 21.12.2024 (обновлено: 14:58 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/reys-1990588212.html
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 21.12.2024
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх
Ситуацию с длительной задержкой рейса UJ614 авиакомпании Al Masria Universal Москва — Шарм-эш-Шейх в Шереметьево взяли на контроль, заявила столичная... РИА Новости, 21.12.2024
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москва
шарм-эш-шейх
шереметьево (аэропорт)
транспорт
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ситуацию с длительной задержкой рейса UJ614 авиакомпании Al Masria Universal Москва — Шарм-эш-Шейх в Шереметьево взяли на контроль, заявила столичная межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале."В аэропорту находится московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко", — говорится в материале. Уточняется, что ведомство контролирует соблюдение прав граждан.Позже в Ассоциации туроператоров России (АТОР) причиной задержки назвали неисправность воздушного судна, борт в настоящее время находится на стоянке столичного аэропорта. Пассажирам предоставляли питание и напитки, а желающим — расселение, а также компенсацию затрат, если они займутся им самостоятельно. Прокуратура совместно с авиакомпанией открыла горячую линию для пассажиров. По всем интересующим вопросам они могут обратиться по номерам: +7 (985) 212-74-11; +7 (968) 415-08-88.По информации ведомства, борт вылетит в воскресенье в 7:00 мск.
https://ria.ru/20241129/kruiz-1986492428.html
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москва, шарм-эш-шейх, шереметьево (аэропорт), транспорт, ассоциация туроператоров россии (атор)
Москва, Шарм-эш-Шейх, Шереметьево (аэропорт), Транспорт, Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса из Шереметьево в Египет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ситуацию с длительной задержкой рейса UJ614 авиакомпании Al Masria Universal Москва — Шарм-эш-Шейх в Шереметьево взяли на контроль, заявила столичная межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
"В аэропорту находится московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко", — говорится в материале.
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Уточняется, что ведомство контролирует соблюдение прав граждан.

По сообщениям СМИ, рейс задержали по техническим причинам. Всего на него зарегистрировали 218 пассажиров.

Позже в Ассоциации туроператоров России (АТОР) причиной задержки назвали неисправность воздушного судна, борт в настоящее время находится на стоянке столичного аэропорта. Пассажирам предоставляли питание и напитки, а желающим — расселение, а также компенсацию затрат, если они займутся им самостоятельно.
Прокуратура совместно с авиакомпанией открыла горячую линию для пассажиров. По всем интересующим вопросам они могут обратиться по номерам: +7 (985) 212-74-11; +7 (968) 415-08-88.
По информации ведомства, борт вылетит в воскресенье в 7:00 мск.
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ТуризмМоскваШарм-эш-ШейхШереметьево (аэропорт)ТранспортАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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