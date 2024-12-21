https://ria.ru/20241221/reys-1990588212.html

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 21.12.2024

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх

Ситуацию с длительной задержкой рейса UJ614 авиакомпании Al Masria Universal Москва — Шарм-эш-Шейх в Шереметьево взяли на контроль, заявила столичная... РИА Новости, 21.12.2024

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ситуацию с длительной задержкой рейса UJ614 авиакомпании Al Masria Universal Москва — Шарм-эш-Шейх в Шереметьево взяли на контроль, заявила столичная межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале."В аэропорту находится московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко", — говорится в материале. Уточняется, что ведомство контролирует соблюдение прав граждан.Позже в Ассоциации туроператоров России (АТОР) причиной задержки назвали неисправность воздушного судна, борт в настоящее время находится на стоянке столичного аэропорта. Пассажирам предоставляли питание и напитки, а желающим — расселение, а также компенсацию затрат, если они займутся им самостоятельно. Прокуратура совместно с авиакомпанией открыла горячую линию для пассажиров. По всем интересующим вопросам они могут обратиться по номерам: +7 (985) 212-74-11; +7 (968) 415-08-88.По информации ведомства, борт вылетит в воскресенье в 7:00 мск.

https://ria.ru/20241129/kruiz-1986492428.html

https://ria.ru/20241217/turtsiya-1989701019.html

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москва, шарм-эш-шейх, шереметьево (аэропорт), транспорт, ассоциация туроператоров россии (атор)