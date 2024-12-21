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"Отдали за бесценок". Куда пропала главная библейская реликвия - РИА Новости, 21.12.2024
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Религия
 
08:00 21.12.2024 (обновлено: 08:02 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/relikviya-1990446068.html
"Отдали за бесценок". Куда пропала главная библейская реликвия
"Отдали за бесценок". Куда пропала главная библейская реликвия - РИА Новости, 21.12.2024
"Отдали за бесценок". Куда пропала главная библейская реликвия
Поиски ковчега Завета с десятью заповедями — краеугольный камень археологии. Реликвия детально описана в Библии. Ее следы находят по всему миру. Но каждый раз... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T08:00:00+03:00
2024-12-21T08:02:00+03:00
религия
иерусалим
тель-авив
нью-йорк (город)
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Поиски ковчега Завета с десятью заповедями — краеугольный камень археологии. Реликвия детально описана в Библии. Ее следы находят по всему миру. Но каждый раз разгадка ускользает от ученых.Все было под носомСреди лотов на последних торгах аукциона Sotheby's в Нью-Йорке был один, который определенно заслуживал особого внимания.Его история началась в 1913 году, когда строители прокладывали железную дорогу в израильском городе Явне. На лежавшую в грунте плиту размером 50 на 50 сантиметров попросту не обратили внимания. Один из рабочих забрал ее домой и использовал как камень для мощения.Тридцать с лишним лет никто и подумать не мог, что в садовой дорожке лежит бесценная реликвия. Только сын того самого железнодорожника заметил странные письмена на плите.Он обратился за консультацией к археологу из Тель-Авива Иакову Каплану. А тот не раздумывая купил артефакт. И уже из рук ученого он окольными путями попал на нью-йоркский аукцион, где и был продан — за бесценок. Выставлялся за миллион долларов — в итоге ушел за пять.Загадочная плита с письменами оказалась ничем иным, как декалогом. Причем древнейшим. Конечно, это не та скрижаль, что Моисей получил от Бога на горе Синай. Текст, выгравированный палеоеврейским шрифтом, датируется IV-IX веками нашей эры.С оригиналом, понятно, гораздо сложнее. До сих пор неизвестно, где он находится. Согласно Священному Писанию, Всевышний повелел создать для скрижалей Завета особое хранилище — ковчег.Выполненный из дерева ситтим (особый вид акации, произраставший на побережье Красного моря), он был два с половиной локтя (120 сантиметров) в длину, полтора (70 сантиметров) — в ширину, полтора — в высоту. Снаружи и изнутри обложен чистым золотом, увенчан большой короной.Священный ларец сопровождал еврейский народ все 40 лет блуждания по пустыне и в годы отвоевания земли Ханаан. Для него построили скинию — походный храм, где в течение трех веков совершали богослужения.Только в IX столетии до нашей эры царь Давид повелел соорудить на горе Сион в Иерусалиме специальную молельню. А его сын — Соломон — воздвиг на том месте полноценный храм. Там ковчег хранили в святая святых, куда имел право заходить лишь первосвященник. Да и то раз в год.Именно поэтому в библейских книгах, повествующих о временах после Соломона, о скрижалях говорится очень мало.Единственный, кто зналПоследний раз святыня упоминается в 622 году до нашей эры — когда иудейский царь Иосия распорядился более не носить ковчег на плечах. По-видимому, его периодически выставляли напоказ. Что было потом — источники умалчивают. Достоверно известно лишь, что в 586-м Иерусалим захватил царь Навуходоносор. А от храма не оставили камня на камне.За годы вавилонского плена о ковчеге — ни слова. Не было его и в знаменитом списке ценностей, которые в 538-м персидский царь Кир вернул еврейскому народу. Он же позволил заново отстроить Иерусалимский храм. Но святая святых оставалась пуста. "На месте ковчега был камень вышиной в три пальца", — писал уже в I веке нашей эры историк Иосиф Флавий.И вот уже две с половиной тысячи лет продолжаются споры. Одни иудейские учителя утверждали, что вавилоняне уничтожили ковчег вместе с храмом. Другие — что те забрали его с собой. Третьи полагали: святыню надежно спрятали еще до нашествия Навуходоносора.О тайнике, говорили мудрецы, знал лишь один человек — пророк Иеремия. Он обличал вероотступничество царя Манасии (поклонялся финикийскому Ваалу и вавилонской Иштар) и однажды покинул Иерусалим. А ковчег, "не выдержав мерзости греха", чудесным образом последовал за ним.Пророк отправился к горе Нево за рекой Иордан, где, по преданию, умер Моисей. "Придя туда, — говорится в Книге Маккавеев, — Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию, и ковчег, &lt;…&gt; и заградил вход".Получается, святыня не вернулась в Иерусалим. В XX веке археологи искали ее восточнее Мертвого моря — последний раз раскопки там были в 1930-х. Безуспешно. Библеисты объяснили неудачу: рассказ о бегстве Иеремии составлен не ранее II века до нашей эры, поэтому искать следовало в другом месте.Могло быть и по-другомуПо другрй версии, ковчег спрятал не пророк, а священники. Во время нашествия Навуходоносора они якобы унесли ларец в секретные тоннели под горой Сион.Еще в начале XX столетия группа археологов обнаружила под Храмовой горой ходы, ведущие к Силоамской купели — бассейну для ритуального очищения в восточной части Иерусалима. Но и там ничего не нашли.Скептики, в свою очередь, выдвигают мощный аргумент: если артефакт спрятали под горой в VI столетии до нашей эры, почему его не вернули на место в I веке, когда царь Ирод возвел Второй Иерусалимский храм? Отсюда — еще одна гипотеза.Пять лет назад израильские археологи раскопали в городке Бейт-Шемеш развалины необычного святилища возрастом около трех тысяч лет."Планировка очень похожа на описание в библейской книге Самуила: еще при царе Давиде для ковчега возвели специальный временный храм, чтобы спрятать от филистимлян, с которыми тогда воевали евреи", — объяснял журналистам профессор археологии Тель-Авивского университета Цви Ледерман.Не исключено, что спустя несколько столетий ларец привезли сюда вновь. Правда, в источниках это событие не зафиксировано, а значит, гипотеза сомнительная.За колючей проволокойДругая, более экзотичная — поосновательнее. Искать нужно в Африке.Известно, что еще в V веке до нашей эры иудаизм исповедовали в Эфиопии. По преданию, эту религию принес царь Менелик — сын Соломона и царицы Савской. Взойдя на престол, он совершил паломничество в Иерусалим. Вернулся со священниками и ковчегом. В столице, Аксуме, для царя построили гигантский дворец.Это считали выдумкой, но в 2008-м немецкие археологи обнаружили остатки грандиозного сооружения со множеством комнат и коридоров.И по сей день эфиопы уверены: реликвия хранится у них — в храме Девы Марии Сионской. Туда ее перенесли с принятием христианства в IV веке. Центральное здание этого религиозного комплекса огорожено колючей проволокой. Заходить туда может исключительно священник-хранитель, которого избирают пожизненно.Поэтому ученые не могут ни подтвердить, ни опровергнуть африканскую версию. И вопрос о том, где находится ковчег Завета, по-прежнему остается открытым.
https://ria.ru/20241215/uchenye-1988872069.html
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иерусалим, тель-авив, нью-йорк (город), аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Иерусалим, Тель-Авив, Нью-Йорк (город), Аналитика - Религия и мировоззрение
"Отдали за бесценок". Куда пропала главная библейская реликвия

Ученые спорят о местонахождении библейского ковчега Завета

© Getty Images / Spencer PlattЯвненская табличка с десятью заповедями на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке
Явненская табличка с десятью заповедями на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Getty Images / Spencer Platt
Явненская табличка с десятью заповедями на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Поиски ковчега Завета с десятью заповедями — краеугольный камень археологии. Реликвия детально описана в Библии. Ее следы находят по всему миру. Но каждый раз разгадка ускользает от ученых.

Все было под носом

Среди лотов на последних торгах аукциона Sotheby's в Нью-Йорке был один, который определенно заслуживал особого внимания.
Его история началась в 1913 году, когда строители прокладывали железную дорогу в израильском городе Явне. На лежавшую в грунте плиту размером 50 на 50 сантиметров попросту не обратили внимания. Один из рабочих забрал ее домой и использовал как камень для мощения.
Тридцать с лишним лет никто и подумать не мог, что в садовой дорожке лежит бесценная реликвия. Только сын того самого железнодорожника заметил странные письмена на плите.
Он обратился за консультацией к археологу из Тель-Авива Иакову Каплану. А тот не раздумывая купил артефакт. И уже из рук ученого он окольными путями попал на нью-йоркский аукцион, где и был продан — за бесценок. Выставлялся за миллион долларов — в итоге ушел за пять.
© AP Photo / Tsafrir AbayovГород Явне, Израиль
Город Явне, Израиль - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Город Явне, Израиль
Загадочная плита с письменами оказалась ничем иным, как декалогом. Причем древнейшим. Конечно, это не та скрижаль, что Моисей получил от Бога на горе Синай. Текст, выгравированный палеоеврейским шрифтом, датируется IV-IX веками нашей эры.
С оригиналом, понятно, гораздо сложнее. До сих пор неизвестно, где он находится. Согласно Священному Писанию, Всевышний повелел создать для скрижалей Завета особое хранилище — ковчег.
Выполненный из дерева ситтим (особый вид акации, произраставший на побережье Красного моря), он был два с половиной локтя (120 сантиметров) в длину, полтора (70 сантиметров) — в ширину, полтора — в высоту. Снаружи и изнутри обложен чистым золотом, увенчан большой короной.
Священный ларец сопровождал еврейский народ все 40 лет блуждания по пустыне и в годы отвоевания земли Ханаан. Для него построили скинию — походный храм, где в течение трех веков совершали богослужения.
© Getty Images / Spencer PlattЯвненская табличка с десятью заповедями на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке
Явненская табличка с десятью заповедями на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Getty Images / Spencer Platt
Явненская табличка с десятью заповедями на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке
Только в IX столетии до нашей эры царь Давид повелел соорудить на горе Сион в Иерусалиме специальную молельню. А его сын — Соломон — воздвиг на том месте полноценный храм. Там ковчег хранили в святая святых, куда имел право заходить лишь первосвященник. Да и то раз в год.
Именно поэтому в библейских книгах, повествующих о временах после Соломона, о скрижалях говорится очень мало.

Единственный, кто знал

Последний раз святыня упоминается в 622 году до нашей эры — когда иудейский царь Иосия распорядился более не носить ковчег на плечах. По-видимому, его периодически выставляли напоказ. Что было потом — источники умалчивают. Достоверно известно лишь, что в 586-м Иерусалим захватил царь Навуходоносор. А от храма не оставили камня на камне.
За годы вавилонского плена о ковчеге — ни слова. Не было его и в знаменитом списке ценностей, которые в 538-м персидский царь Кир вернул еврейскому народу. Он же позволил заново отстроить Иерусалимский храм. Но святая святых оставалась пуста. "На месте ковчега был камень вышиной в три пальца", — писал уже в I веке нашей эры историк Иосиф Флавий.
© AP Photo / Lefteris PitarakisХрамовая гора
Храмовая гора - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Храмовая гора
И вот уже две с половиной тысячи лет продолжаются споры. Одни иудейские учителя утверждали, что вавилоняне уничтожили ковчег вместе с храмом. Другие — что те забрали его с собой. Третьи полагали: святыню надежно спрятали еще до нашествия Навуходоносора.
О тайнике, говорили мудрецы, знал лишь один человек — пророк Иеремия. Он обличал вероотступничество царя Манасии (поклонялся финикийскому Ваалу и вавилонской Иштар) и однажды покинул Иерусалим. А ковчег, "не выдержав мерзости греха", чудесным образом последовал за ним.
Пророк отправился к горе Нево за рекой Иордан, где, по преданию, умер Моисей. "Придя туда, — говорится в Книге Маккавеев, — Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию, и ковчег, <…> и заградил вход".
Получается, святыня не вернулась в Иерусалим. В XX веке археологи искали ее восточнее Мертвого моря — последний раз раскопки там были в 1930-х. Безуспешно. Библеисты объяснили неудачу: рассказ о бегстве Иеремии составлен не ранее II века до нашей эры, поэтому искать следовало в другом месте.
© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания

Могло быть и по-другому

По другрй версии, ковчег спрятал не пророк, а священники. Во время нашествия Навуходоносора они якобы унесли ларец в секретные тоннели под горой Сион.
Еще в начале XX столетия группа археологов обнаружила под Храмовой горой ходы, ведущие к Силоамской купели — бассейну для ритуального очищения в восточной части Иерусалима. Но и там ничего не нашли.
Скептики, в свою очередь, выдвигают мощный аргумент: если артефакт спрятали под горой в VI столетии до нашей эры, почему его не вернули на место в I веке, когда царь Ирод возвел Второй Иерусалимский храм? Отсюда — еще одна гипотеза.
Пять лет назад израильские археологи раскопали в городке Бейт-Шемеш развалины необычного святилища возрастом около трех тысяч лет.
© Getty Images / Spencer PlattЯвненская табличка с десятью заповедями на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке
Явненская табличка с десятью заповедями на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Getty Images / Spencer Platt
Явненская табличка с десятью заповедями на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке
"Планировка очень похожа на описание в библейской книге Самуила: еще при царе Давиде для ковчега возвели специальный временный храм, чтобы спрятать от филистимлян, с которыми тогда воевали евреи", — объяснял журналистам профессор археологии Тель-Авивского университета Цви Ледерман.
Не исключено, что спустя несколько столетий ларец привезли сюда вновь. Правда, в источниках это событие не зафиксировано, а значит, гипотеза сомнительная.

За колючей проволокой

Другая, более экзотичная — поосновательнее. Искать нужно в Африке.
Известно, что еще в V веке до нашей эры иудаизм исповедовали в Эфиопии. По преданию, эту религию принес царь Менелик — сын Соломона и царицы Савской. Взойдя на престол, он совершил паломничество в Иерусалим. Вернулся со священниками и ковчегом. В столице, Аксуме, для царя построили гигантский дворец.
© РИА Новости / Антон СкрипуновХрам в Аксуме, где хранится ковчег Завета. Эфиопия
Храм в Аксуме, где хранится Ковчег Завета. Эфиопия - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Храм в Аксуме, где хранится ковчег Завета. Эфиопия
Это считали выдумкой, но в 2008-м немецкие археологи обнаружили остатки грандиозного сооружения со множеством комнат и коридоров.
И по сей день эфиопы уверены: реликвия хранится у них — в храме Девы Марии Сионской. Туда ее перенесли с принятием христианства в IV веке. Центральное здание этого религиозного комплекса огорожено колючей проволокой. Заходить туда может исключительно священник-хранитель, которого избирают пожизненно.
Поэтому ученые не могут ни подтвердить, ни опровергнуть африканскую версию. И вопрос о том, где находится ковчег Завета, по-прежнему остается открытым.
Известняковый саркофаг, обнаруженный во время раскопок в церкви Святого Николая в районе Демре, Анталья - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
"Тысячелетний обман". Ученые раскрыли главную тайну Николая Чудотворца
15 декабря, 08:00
 
РелигияИерусалимТель-АвивНью-Йорк (город)Аналитика - Религия и мировоззрение
 
 
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