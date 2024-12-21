https://ria.ru/20241221/rassledovanie-1990561012.html

По делу об убийстве Кириллова проверили всех арендаторов авто

По делу об убийстве Кириллова проверили всех арендаторов авто - РИА Новости, 21.12.2024

По делу об убийстве Кириллова проверили всех арендаторов авто

Силовики проверили последних арендаторов автомобиля "Делимобиль", использованного подозреваемым в теракте, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T06:56:00+03:00

2024-12-21T06:56:00+03:00

2024-12-21T06:56:00+03:00

россия

москва

игорь кириллов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

войска рхбз

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Силовики проверили последних арендаторов автомобиля "Делимобиль", использованного подозреваемым в теракте, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Несколько последних арендаторов автомобиля, который использовался в совершении убийства Кириллова, были проверены на причастность к преступлению", - сказал собеседник агентства. Ранее сервис каршеринга "Делимобиль" рассказал РИА Новости, что для аренды авто верифицируется каждый водитель по паспорту и водительскому удостоверению. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. Как сообщили ранее ФСБ, исполнитель по заданию украинских спецслужб прибыл в Москву, получил мощное самодельное взрывное устройство и разместил его на электросамокате возле подъезда дома Кириллова. Для наблюдения за местом жительства генерала он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, транслирующую изображение организаторам в Днепре (Украина). После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно активировано, отметили в ФСБ.

https://ria.ru/20241221/nebenzya-1990546254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, игорь кириллов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия