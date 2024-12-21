https://ria.ru/20241221/rassledovanie-1990561012.html
По делу об убийстве Кириллова проверили всех арендаторов авто
По делу об убийстве Кириллова проверили всех арендаторов авто - РИА Новости, 21.12.2024
По делу об убийстве Кириллова проверили всех арендаторов авто
Силовики проверили последних арендаторов автомобиля "Делимобиль", использованного подозреваемым в теракте, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:56:00+03:00
2024-12-21T06:56:00+03:00
2024-12-21T06:56:00+03:00
россия
москва
игорь кириллов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Силовики проверили последних арендаторов автомобиля "Делимобиль", использованного подозреваемым в теракте, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Несколько последних арендаторов автомобиля, который использовался в совершении убийства Кириллова, были проверены на причастность к преступлению", - сказал собеседник агентства. Ранее сервис каршеринга "Делимобиль" рассказал РИА Новости, что для аренды авто верифицируется каждый водитель по паспорту и водительскому удостоверению. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. Как сообщили ранее ФСБ, исполнитель по заданию украинских спецслужб прибыл в Москву, получил мощное самодельное взрывное устройство и разместил его на электросамокате возле подъезда дома Кириллова. Для наблюдения за местом жительства генерала он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, транслирующую изображение организаторам в Днепре (Украина). После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно активировано, отметили в ФСБ.
https://ria.ru/20241221/nebenzya-1990546254.html
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россия, москва, игорь кириллов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Россия, Москва, Игорь Кириллов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
По делу об убийстве Кириллова проверили всех арендаторов авто
По делу об убийстве Кириллова проверили всех арендаторов каршерингового авто