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"Открытая рана": на Западе раскрыли удручающие подробности о ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/rana-1990643261.html
"Открытая рана": на Западе раскрыли удручающие подробности о ВСУ
"Открытая рана": на Западе раскрыли удручающие подробности о ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024
"Открытая рана": на Западе раскрыли удручающие подробности о ВСУ
ВСУ находятся в бедственном положении в зоне СВО, но не все пока осознают, насколько, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T20:19:00+03:00
2024-12-21T20:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
курская область
покровск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. ВСУ находятся в бедственном положении в зоне СВО, но не все пока осознают, насколько, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."СМИ в целом не осознают, насколько плоха ситуация для Украины на линии фронта. Она была очень плоха еще летом, а за последние пару недель стала намного хуже, и Курская область — это большая катастрофа", — сказал он.По словам Меркуриса, Курская область стала для Украины "открытой раной"."Битва за Покровск (украинское название Красноармейска – прим.ред.) начнется в ближайшие пару дней или недель. Я точно уверен, что до нового года", — добавил он.За минувшие сутки российские подразделения освободили села Зеленовка и Новый Комар в ДНР. Кроме того, отбили 16 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Поражены 149 районов скопления живой силы и техники, а также инфраструктура военных аэродромов. Средства ПВО сбили 154 беспилотника, снаряд системы залпового огня HIMARS и управляемую ракету большой дальности "Нептун".Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военных, уничтожен танк и две боевые машины пехоты Bradley производства США, уточнили в Минобороны России.
https://ria.ru/20241221/itogi-1990604837.html
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украина
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украина, курская область, покровск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Покровск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Открытая рана": на Западе раскрыли удручающие подробности о ВСУ

Меркурис: Курская область оказалась для Украины большой катастрофой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. ВСУ находятся в бедственном положении в зоне СВО, но не все пока осознают, насколько, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"СМИ в целом не осознают, насколько плоха ситуация для Украины на линии фронта. Она была очень плоха еще летом, а за последние пару недель стала намного хуже, и Курская область — это большая катастрофа", — сказал он.
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По словам Меркуриса, Курская область стала для Украины "открытой раной".
"Битва за Покровск (украинское название Красноармейска – прим.ред.) начнется в ближайшие пару дней или недель. Я точно уверен, что до нового года", — добавил он.
За минувшие сутки российские подразделения освободили села Зеленовка и Новый Комар в ДНР. Кроме того, отбили 16 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Поражены 149 районов скопления живой силы и техники, а также инфраструктура военных аэродромов. Средства ПВО сбили 154 беспилотника, снаряд системы залпового огня HIMARS и управляемую ракету большой дальности "Нептун".
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военных, уничтожен танк и две боевые машины пехоты Bradley производства США, уточнили в Минобороны России.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКурская областьПокровскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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