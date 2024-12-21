https://ria.ru/20241221/rakety-1990629862.html

В Кремле назвали США недружественной страной

В Кремле назвали США недружественной страной - РИА Новости, 21.12.2024

В Кремле назвали США недружественной страной

США сейчас - недружественная для России страна, американские ракеты, которыми стреляют по территории РФ, наводят американские специалисты, заявил... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T18:40:00+03:00

2024-12-21T18:40:00+03:00

2024-12-21T18:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США сейчас - недружественная для России страна, американские ракеты, которыми стреляют по территории РФ, наводят американские специалисты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "США - это недружественная страна. Американские ракеты стреляют по нашей территории. И их наводят американские специалисты", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241129/peskov-1986416820.html

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, дмитрий песков