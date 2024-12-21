https://ria.ru/20241221/rakety-1990629862.html
В Кремле назвали США недружественной страной
В Кремле назвали США недружественной страной - РИА Новости, 21.12.2024
В Кремле назвали США недружественной страной
США сейчас - недружественная для России страна, американские ракеты, которыми стреляют по территории РФ, наводят американские специалисты, заявил... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T18:40:00+03:00
2024-12-21T18:40:00+03:00
2024-12-21T18:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США сейчас - недружественная для России страна, американские ракеты, которыми стреляют по территории РФ, наводят американские специалисты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "США - это недружественная страна. Американские ракеты стреляют по нашей территории. И их наводят американские специалисты", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241129/peskov-1986416820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дмитрий Песков
В Кремле назвали США недружественной страной
Песков: ракеты, которыми стреляют по России, наводят американские специалисты