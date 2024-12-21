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В Кремле назвали США недружественной страной - РИА Новости, 21.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/rakety-1990629862.html
В Кремле назвали США недружественной страной
В Кремле назвали США недружественной страной - РИА Новости, 21.12.2024
В Кремле назвали США недружественной страной
США сейчас - недружественная для России страна, американские ракеты, которыми стреляют по территории РФ, наводят американские специалисты, заявил... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T18:40:00+03:00
2024-12-21T18:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США сейчас - недружественная для России страна, американские ракеты, которыми стреляют по территории РФ, наводят американские специалисты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "США - это недружественная страна. Американские ракеты стреляют по нашей территории. И их наводят американские специалисты", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241129/peskov-1986416820.html
россия
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россия, сша, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дмитрий Песков
В Кремле назвали США недружественной страной

Песков: ракеты, которыми стреляют по России, наводят американские специалисты

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США сейчас - недружественная для России страна, американские ракеты, которыми стреляют по территории РФ, наводят американские специалисты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"США - это недружественная страна. Американские ракеты стреляют по нашей территории. И их наводят американские специалисты", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Песков предупредил об ответе России на использование ATACMS
29 ноября, 12:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
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