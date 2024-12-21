https://ria.ru/20241221/raketa-1990217816.html

"До Москвы — за минуты". Пентагон предъявил серьезный аргумент

"До Москвы — за минуты". Пентагон предъявил серьезный аргумент - РИА Новости, 21.12.2024

"До Москвы — за минуты". Пентагон предъявил серьезный аргумент

США наращивают возможности по нанесению дальних ударов высокоточным оружием. В декабре оборонное ведомство отчиталось об успешных испытаниях сразу двух систем — РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T08:00:00+03:00

2024-12-21T08:00:00+03:00

2024-12-21T08:01:00+03:00

безопасность

москва

сша

китай

министерство обороны сша

lockheed martin

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990236918_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_a81de80c37e45689102c463f9c5ebaf4.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Андрей Коц. США наращивают возможности по нанесению дальних ударов высокоточным оружием. В декабре оборонное ведомство отчиталось об успешных испытаниях сразу двух систем — LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon — гиперзвуковое оружие большой дальности) и PrSM (Precision Strike Missile —высокоточная ракета). В Вашингтоне не скрывают: новинки предназначены для противостояния России в Европе и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об американских ракетах — в материале РИА Новости.Темный орелСухопутные войска США долгие годы не имели в своем распоряжении “длинной руки” — оружия, способного с земли бить на большие расстояния. Дальность оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS ограничивается 300 километрами, а российские “Искандер-М” могут бить на 500. Аналогичные системы есть и у Китая. Американцы отстают от своих вероятных противников и в области гиперзвукового вооружения. В то время как Москва и Пекин уже имели в арсеналах подобные комплексы, США так и не вышли за стадию испытаний.Тем не менее прогресс у Вашингтона есть. В декабре на мысе Канаверал во Флориде протестировали комплекс LRHW с гиперзвуковым боевым блоком. Ракета легла на заданный курс и точно в расчетное время поразила учебную цель. Это был первый полностью успешный пуск. До этого LRHW падали — то на взлете, то на маршруте, то на финальном участке траектории мимо цели. Теперь же, вероятно, они поступят на вооружение строевых частей.Ракетный комплекс большой дальности LRHW Dark Eagle ("Темный орел") состоит из подвижного командного пункта, мобильной пусковой установки, а также машин обеспечения. Но главное — ракета AUR в транспортно-пусковом контейнере, несущая боевой блок C-HGB. Он относится к классу гиперзвуковых планеров. Ракета-носитель разгоняет его до рабочей скорости, после чего начинается самостоятельный планирующий полет. По заявлениям Пентагона, C-GHB способен развить скорость минимум в 5 Махов. Ориентировочная дальность — более 2775 километров.Для взлома крепостейОжидается, что Dark Eagle войдет в состав вооружения наземного комплекса средней дальности Typhon, который, помимо LRHW, будет способен вести огонь крылатыми ракетами Tomahawk и многоцелевыми SM-6. Именно эту систему американцы в 2024-м развернули на Филиппинах, а к 2026-му планируют перебросить в Германию.Пентагон отводит Dark Eagle особую роль в потенциальном военном конфликте с Китаем. В Вашингтоне опасаются, что НОАК создаст над Тайваньским проливом так называемую зону запрета доступа (Anti-Access/Area Denial) — территорию, надежно прикрытую средствами ПВО и береговыми ракетными комплексами, где западная авиация и корабли понесут неоправданно высокие потери.Взламывать эту крепость предстоит американским тактическим группам, которые, по замыслу командования, развернут на первой островной цепи в Южно-Китайском море гиперзвуковые системы. Китай, уже принявший на вооружение твердотопливную ракету DF-17 c планирующим боевым блоком DF-ZF со скоростью до 10 Махов, смотрит на эти приготовления с нескрываемым интересом.Что же касается России, то любая военная база НАТО в Германии находится в доступности новейшей ракеты средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками “Орешник”. Это в определенной степени нивелирует опасность, исходящую от LRHW. Кроме того, начальник генерального штаба Валерий Герасимов на днях сообщил, что в настоящий момент завершается комплектование первого зенитно-ракетного полка, вооруженного системой С-500 “Прометей”. Ее главная цель — перехват баллистических ракет средней дальности, в том числе в гиперзвуковом оснащении.На замену ATACMSВторая испытанная ракета — PrSM концерна Lockheed Martin — призвана заменить в войсках ATACMS. Вероятно, поэтому последними массово вооружают украинскую армию — американцы освобождают склады под новые боеприпасы. Этот проект запустили в 2016-м. Пусковые установки те же, что и у ATACMS, — РСЗО M-142 HIMARS (боекомплект — две ракеты) и M-270 MLRS (четыре ракеты).Разработка системы шла по четырем направлениям. На первом этапе Пентагон получил баллистическую ракету для ударов по стационарным целям на удалении от 60 до 500 километров. Наведение — инерциальное и спутниковое, боевая часть — фугасная или кассетная. О массе ракеты в открытых источниках информации нет. По разным оценкам — от 100 до 230 килограммов. Это первоначальный вариант, подпадающий под ограничения договора РСМД. Он уже стоит на вооружении в некоторых частях.После того как США вышли из РСМД, в Lockheed Martin приступили к разработке второй модификации: Land Based Anti-ShipMissile (LBASM — противокорабельная ракета наземного базирования). Дальность — уже до 1000 километров. Многорежимная головка самонаведения работает в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Благодаря этому ракета на финальном участке траектории сможет захватывать цель и поражать ее в движении. Прототип этим летом испытали в Тихом океане. На вооружение он должен поступить к 2028-му.В разработке еще две модификации. Одна, как сообщает производитель, — с более тяжелой проникающей боевой частью для уничтожения хорошо укрепленных фортификаций. Вторая — с перспективным воздушно-реактивным двигателем, увеличивающим дальность до полутора тысяч километров. В теории, она сможет из Польши добить до Москвы.Нельзя исключать, что в Пентагоне захотят испытать новые ракеты в боевых условиях и передадут некоторое количество Украине. ВСУ располагают десятками пусковых установок MLRS и HIMARS. И перенастроить их системы управления огнем под PrSM будет несложно.

https://ria.ru/20241213/perekhvatchik-1988859156.html

https://ria.ru/20241211/flot-1988435307.html

https://ria.ru/20241207/zumvalty-1987747498.html

москва

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, москва, сша, китай, министерство обороны сша, lockheed martin