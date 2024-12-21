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Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом - РИА Новости, 21.12.2024
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02:47 21.12.2024 (обновлено: 06:49 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/rabota-1990551398.html
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом - РИА Новости, 21.12.2024
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T02:47:00+03:00
2024-12-21T06:49:00+03:00
общество
россия
праздники
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря.Суббота оказалась рабочей, по постановлению правительства, объявившего понедельник, 30 декабря, выходным. Благодаря этому россияне смогут отдыхать 11 дней подряд: с 29 декабря по 8 января.Предновогодний день 31 декабря стал выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.При этом 28 декабря не будет сокращенным днем, поскольку он стал заменой полноценного рабочего дня 30 декабря. Тем не менее работодатель сам может уменьшить его продолжительность.
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общество, россия, праздники
Общество, Россия, Праздники
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря

© iStock.com / fizkesРабота в офисе
Работа в офисе - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© iStock.com / fizkes
Работа в офисе . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря.
Суббота оказалась рабочей, по постановлению правительства, объявившего понедельник, 30 декабря, выходным. Благодаря этому россияне смогут отдыхать 11 дней подряд: с 29 декабря по 8 января.
Предновогодний день 31 декабря стал выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.
При этом 28 декабря не будет сокращенным днем, поскольку он стал заменой полноценного рабочего дня 30 декабря. Тем не менее работодатель сам может уменьшить его продолжительность.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Глава Минтруда высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря
16 декабря, 07:17
 
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