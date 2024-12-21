https://ria.ru/20241221/rabota-1990551398.html
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом - РИА Новости, 21.12.2024
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T02:47:00+03:00
2024-12-21T02:47:00+03:00
2024-12-21T06:49:00+03:00
общество
россия
праздники
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря.Суббота оказалась рабочей, по постановлению правительства, объявившего понедельник, 30 декабря, выходным. Благодаря этому россияне смогут отдыхать 11 дней подряд: с 29 декабря по 8 января.Предновогодний день 31 декабря стал выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.При этом 28 декабря не будет сокращенным днем, поскольку он стал заменой полноценного рабочего дня 30 декабря. Тем не менее работодатель сам может уменьшить его продолжительность.
https://ria.ru/20241216/vykhodnye-1989360941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, праздники
Общество, Россия, Праздники
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря.
Суббота оказалась рабочей, по постановлению правительства, объявившего понедельник, 30 декабря, выходным. Благодаря этому россияне смогут отдыхать 11 дней подряд: с 29 декабря по 8 января.
Предновогодний день 31 декабря стал выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.
При этом 28 декабря не будет сокращенным днем, поскольку он стал заменой полноценного рабочего дня 30 декабря. Тем не менее работодатель сам может уменьшить его продолжительность.