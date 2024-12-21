https://ria.ru/20241221/rabota-1990551398.html

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом - РИА Новости, 21.12.2024

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T02:47:00+03:00

2024-12-21T02:47:00+03:00

2024-12-21T06:49:00+03:00

общество

россия

праздники

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря.Суббота оказалась рабочей, по постановлению правительства, объявившего понедельник, 30 декабря, выходным. Благодаря этому россияне смогут отдыхать 11 дней подряд: с 29 декабря по 8 января.Предновогодний день 31 декабря стал выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.При этом 28 декабря не будет сокращенным днем, поскольку он стал заменой полноценного рабочего дня 30 декабря. Тем не менее работодатель сам может уменьшить его продолжительность.

https://ria.ru/20241216/vykhodnye-1989360941.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, праздники