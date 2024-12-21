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Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом и Рождеством - РИА Новости, 21.12.2024
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21:12 21.12.2024 (обновлено: 21:31 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/putin-1990648265.html
Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом и Рождеством
Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом и Рождеством - РИА Новости, 21.12.2024
Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом и Рождеством
Президент России Владимир Путин не будет поздравлять недружественные страны с Новым годом и Рождеством, но поздравит иностранных партнеров и народы ряда стран,... РИА Новости, 21.12.2024
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владимир путин
новый год 2025
рождество христово
россия
грузия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет поздравлять недружественные страны с Новым годом и Рождеством, но поздравит иностранных партнеров и народы ряда стран, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Традиционно да, он будет всех поздравлять. Он не будет поздравлять недружественные страны, но некоторые недружественные страны он поздравит народы", - сказал Песков.На уточняющий вопрос, будет ли российский лидер поздравлять народы Грузии и Украины, он ответил, что Путин "всегда их поздравляет"."Все будет традиционно", - добавил Песков.
https://ria.ru/20241219/putin-1990214635.html
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владимир путин, новый год 2025, рождество христово, россия, грузия, украина, дмитрий песков
Владимир Путин, Новый год 2025, Рождество Христово, Россия, Грузия, Украина, Дмитрий Песков
Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом и Рождеством

Песков: Путин не будет поздравлять глав недружественных стран с Новым годом

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет поздравлять недружественные страны с Новым годом и Рождеством, но поздравит иностранных партнеров и народы ряда стран, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Традиционно да, он будет всех поздравлять. Он не будет поздравлять недружественные страны, но некоторые недружественные страны он поздравит народы", - сказал Песков.
На уточняющий вопрос, будет ли российский лидер поздравлять народы Грузии и Украины, он ответил, что Путин "всегда их поздравляет".
"Все будет традиционно", - добавил Песков.
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Владимир ПутинНовый год 2025Рождество ХристовоРоссияГрузияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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