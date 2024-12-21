https://ria.ru/20241221/putin-1990648265.html
Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом и Рождеством
Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом и Рождеством - РИА Новости, 21.12.2024
Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом и Рождеством
Президент России Владимир Путин не будет поздравлять недружественные страны с Новым годом и Рождеством, но поздравит иностранных партнеров и народы ряда стран,... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T21:12:00+03:00
2024-12-21T21:12:00+03:00
2024-12-21T21:31:00+03:00
владимир путин
новый год 2025
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет поздравлять недружественные страны с Новым годом и Рождеством, но поздравит иностранных партнеров и народы ряда стран, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Традиционно да, он будет всех поздравлять. Он не будет поздравлять недружественные страны, но некоторые недружественные страны он поздравит народы", - сказал Песков.На уточняющий вопрос, будет ли российский лидер поздравлять народы Грузии и Украины, он ответил, что Путин "всегда их поздравляет"."Все будет традиционно", - добавил Песков.
https://ria.ru/20241219/putin-1990214635.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, новый год 2025, рождество христово, россия, грузия, украина, дмитрий песков
Владимир Путин, Новый год 2025, Рождество Христово, Россия, Грузия, Украина, Дмитрий Песков
Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом и Рождеством
Песков: Путин не будет поздравлять глав недружественных стран с Новым годом