https://ria.ru/20241221/putin-1990648265.html

Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом и Рождеством

Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом и Рождеством - РИА Новости, 21.12.2024

Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять недружественные страны с Новым годом и Рождеством, но поздравит иностранных партнеров и народы ряда стран,... РИА Новости, 21.12.2024

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владимир путин

новый год 2025

рождество христово

россия

грузия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет поздравлять недружественные страны с Новым годом и Рождеством, но поздравит иностранных партнеров и народы ряда стран, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Традиционно да, он будет всех поздравлять. Он не будет поздравлять недружественные страны, но некоторые недружественные страны он поздравит народы", - сказал Песков.На уточняющий вопрос, будет ли российский лидер поздравлять народы Грузии и Украины, он ответил, что Путин "всегда их поздравляет"."Все будет традиционно", - добавил Песков.

https://ria.ru/20241219/putin-1990214635.html

россия

грузия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, новый год 2025, рождество христово, россия, грузия, украина, дмитрий песков