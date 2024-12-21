В США сделали неожиданное заявление о Путине
Джонсон заявил, что Трамп встретится с изменившимся Путиным
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп встретиться с главой российского Владимиром Путиным, сильно изменившимся со времен первого срока американского политика, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Трампа ждет сюрприз: Владимир Путин, с которым он встретится сейчас, — это не тот Владимир Путин, которого он знал восемь лет назад. Это другой Владимир Путин, и он будет гораздо более жестким переговорщиком, чем все, с кем Дональд Трамп когда-либо сталкивался", — предупредил он.
Будущий американский лидер Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В четверг во время прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.