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В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 21.12.2024
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16:59 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/putin-1990616833.html
В США сделали неожиданное заявление о Путине
В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 21.12.2024
В США сделали неожиданное заявление о Путине
Избранный президент США Дональд Трамп встретиться с главой российского Владимиром Путиным, сильно изменившимся со времен первого срока американского политика,... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:59:00+03:00
2024-12-21T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп встретиться с главой российского Владимиром Путиным, сильно изменившимся со времен первого срока американского политика, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Трампа ждет сюрприз: Владимир Путин, с которым он встретится сейчас, — это не тот Владимир Путин, которого он знал восемь лет назад. Это другой Владимир Путин, и он будет гораздо более жестким переговорщиком, чем все, с кем Дональд Трамп когда-либо сталкивался", — предупредил он.Будущий американский лидер Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В четверг во время прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.
https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990601552.html
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), владимир зеленский
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Зеленский
В США сделали неожиданное заявление о Путине

Джонсон заявил, что Трамп встретится с изменившимся Путиным

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп встретиться с главой российского Владимиром Путиным, сильно изменившимся со времен первого срока американского политика, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Трампа ждет сюрприз: Владимир Путин, с которым он встретится сейчас, — это не тот Владимир Путин, которого он знал восемь лет назад. Это другой Владимир Путин, и он будет гораздо более жестким переговорщиком, чем все, с кем Дональд Трамп когда-либо сталкивался", — предупредил он.
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СМИ заметили резкую перемену в заявлениях Зеленского
14:30
Будущий американский лидер Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В четверг во время прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
На Западе сделали неожиданное заявление о России
12:42
 
В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Владимир Зеленский
 
 
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