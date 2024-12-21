https://ria.ru/20241221/putin-1990616833.html

В США сделали неожиданное заявление о Путине

В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 21.12.2024

В США сделали неожиданное заявление о Путине

Избранный президент США Дональд Трамп встретиться с главой российского Владимиром Путиным, сильно изменившимся со времен первого срока американского политика,... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T16:59:00+03:00

2024-12-21T16:59:00+03:00

2024-12-21T16:59:00+03:00

в мире

россия

сша

москва

дональд трамп

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990205392_0:79:3234:1898_1920x0_80_0_0_565bb2d9ba26e4df55ebfd1f3a205a35.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп встретиться с главой российского Владимиром Путиным, сильно изменившимся со времен первого срока американского политика, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Трампа ждет сюрприз: Владимир Путин, с которым он встретится сейчас, — это не тот Владимир Путин, которого он знал восемь лет назад. Это другой Владимир Путин, и он будет гораздо более жестким переговорщиком, чем все, с кем Дональд Трамп когда-либо сталкивался", — предупредил он.Будущий американский лидер Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В четверг во время прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.

https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990601552.html

https://ria.ru/20241221/rossiya-1990592161.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), владимир зеленский