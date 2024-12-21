https://ria.ru/20241221/putin-1990613120.html

Путин поступил как хороший стратег в ситуации в Сирии, заявил Фидан

Путин поступил как хороший стратег в ситуации в Сирии, заявил Фидан - РИА Новости, 21.12.2024

Путин поступил как хороший стратег в ситуации в Сирии, заявил Фидан

Турция не заключала никаких сделок с другими странами относительно Сирии, а президент РФ Владимир Путин поступил как хороший стратег при взаимодействии со... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T16:35:00+03:00

2024-12-21T16:35:00+03:00

2024-12-21T16:35:00+03:00

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владимир путин

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обострение ситуации в сирии — 2024

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СТАМБУЛ, 21 дек - РИА Новости. Турция не заключала никаких сделок с другими странами относительно Сирии, а президент РФ Владимир Путин поступил как хороший стратег при взаимодействии со сложившейся в САР ситуацией, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "Я бы не назвал это "сделкой", - ответил Фидан на вопрос французского ТВ о том, связаны ли стремительные события и отступление сирийской армии с возможной договоренностью. "Господин Путин обладает властью достаточно времени, чтобы превратиться из технического администратора в хорошего стратегического мыслителя. Думаю, он знает, что важно, а что менее важно, во что стоит вкладываться, что стоит продолжать, а что - нет. Полагаю, в этом случае он сделал подсчеты и решил, что не будет продолжать", - заявил Фидан в интервью французскому ТВ. Министр не согласился со словами ведущего о том, что РФ "бросила" сирийского президента Асада - "он же теперь в Москве". Касаясь тактики Ирана относительно Сирии, Фидан отметил, что Тегеран также заново оценил ситуацию и выбрал "реалистичный" подход. Фидан отметил, что Анкара не одобряет присутствие военных баз каких-либо иностранных государств в Сирии, но окончательно этот вопрос должны решить сами сирийцы. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

https://ria.ru/20241213/turtsiya-1989159865.html

https://ria.ru/20241215/turtsija-1989347480.html

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в мире, сирия, россия, турция, хакан фидан, владимир путин, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024