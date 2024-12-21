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Путин поступил как хороший стратег в ситуации в Сирии, заявил Фидан - РИА Новости, 21.12.2024
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16:35 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/putin-1990613120.html
Путин поступил как хороший стратег в ситуации в Сирии, заявил Фидан
Путин поступил как хороший стратег в ситуации в Сирии, заявил Фидан - РИА Новости, 21.12.2024
Путин поступил как хороший стратег в ситуации в Сирии, заявил Фидан
Турция не заключала никаких сделок с другими странами относительно Сирии, а президент РФ Владимир Путин поступил как хороший стратег при взаимодействии со... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:35:00+03:00
2024-12-21T16:35:00+03:00
в мире
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хакан фидан
владимир путин
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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СТАМБУЛ, 21 дек - РИА Новости. Турция не заключала никаких сделок с другими странами относительно Сирии, а президент РФ Владимир Путин поступил как хороший стратег при взаимодействии со сложившейся в САР ситуацией, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "Я бы не назвал это "сделкой", - ответил Фидан на вопрос французского ТВ о том, связаны ли стремительные события и отступление сирийской армии с возможной договоренностью. "Господин Путин обладает властью достаточно времени, чтобы превратиться из технического администратора в хорошего стратегического мыслителя. Думаю, он знает, что важно, а что менее важно, во что стоит вкладываться, что стоит продолжать, а что - нет. Полагаю, в этом случае он сделал подсчеты и решил, что не будет продолжать", - заявил Фидан в интервью французскому ТВ. Министр не согласился со словами ведущего о том, что РФ "бросила" сирийского президента Асада - "он же теперь в Москве". Касаясь тактики Ирана относительно Сирии, Фидан отметил, что Тегеран также заново оценил ситуацию и выбрал "реалистичный" подход. Фидан отметил, что Анкара не одобряет присутствие военных баз каких-либо иностранных государств в Сирии, но окончательно этот вопрос должны решить сами сирийцы. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
https://ria.ru/20241213/turtsiya-1989159865.html
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в мире, сирия, россия, турция, хакан фидан, владимир путин, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Турция, Хакан Фидан, Владимир Путин, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Путин поступил как хороший стратег в ситуации в Сирии, заявил Фидан

Глава МИД Турции Фидан: Путин поступил как хороший стратег в ситуации в Сирии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 21 дек - РИА Новости. Турция не заключала никаких сделок с другими странами относительно Сирии, а президент РФ Владимир Путин поступил как хороший стратег при взаимодействии со сложившейся в САР ситуацией, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Я бы не назвал это "сделкой", - ответил Фидан на вопрос французского ТВ о том, связаны ли стремительные события и отступление сирийской армии с возможной договоренностью.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Глава МИД Турции рассказал о цели страны в Сирии
13 декабря, 22:49
"Господин Путин обладает властью достаточно времени, чтобы превратиться из технического администратора в хорошего стратегического мыслителя. Думаю, он знает, что важно, а что менее важно, во что стоит вкладываться, что стоит продолжать, а что - нет. Полагаю, в этом случае он сделал подсчеты и решил, что не будет продолжать", - заявил Фидан в интервью французскому ТВ.
Министр не согласился со словами ведущего о том, что РФ "бросила" сирийского президента Асада - "он же теперь в Москве".
Касаясь тактики Ирана относительно Сирии, Фидан отметил, что Тегеран также заново оценил ситуацию и выбрал "реалистичный" подход.
Фидан отметил, что Анкара не одобряет присутствие военных баз каких-либо иностранных государств в Сирии, но окончательно этот вопрос должны решить сами сирийцы.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Ситуация в Дамаске - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Турция рассчитывает на контакты с Ираном и Россией по Сирии
15 декабря, 23:39
 
В миреСирияРоссияТурцияХакан ФиданВладимир ПутинБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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