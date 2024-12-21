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Вучич рассказал, зачем Фицо поедет на встречу с Путиным - РИА Новости, 21.12.2024
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01:33 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/putin-1990549611.html
Вучич рассказал, зачем Фицо поедет на встречу с Путиным
Вучич рассказал, зачем Фицо поедет на встречу с Путиным - РИА Новости, 21.12.2024
Вучич рассказал, зачем Фицо поедет на встречу с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо в понедельник отправится на встречу с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T01:33:00+03:00
2024-12-21T01:33:00+03:00
словакия
сербия
украина
александр вучич
роберт фицо
владимир путин
евросоюз
газпром
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БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо в понедельник отправится на встречу с российским лидером Владимиром Путиным из-за отказа Украины поставлять газ в Словакию и далее в Европу. В эфире телеканала Happy вечером в пятницу Вучич напомнил, что украинский премьер Денис Шмыгаль ранее подписал документ и заявил, что с 7.00 (9.00 мск) утром 1 января не будет поставляться российский газ через Украину в Европу. "Этим больше всего задеты Словакия и Австрия, больше всего Словакия, Австрия говорит, что избежит этого другим путем через других поставщиков, посмотрим. Но Словакия во всяком случае в тяжелом положении. Насколько я знаю неофициально, а когда говорю "неофициально" как и когда речь идет о санкциях (США – ред.) против Нефтяной индустрии Сербии, это точно – в понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров", - указал президент Сербии и добавил, что после такого решения Киева ситуация еще более осложняется. Сербия снабжается российским газом через газотранспортную систему Болгарии из газопровода "Турецкий поток" и не получает газ через территорию Украины. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор.
https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990541202.html
https://ria.ru/20241212/fitso-1988741509.html
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словакия, сербия, украина, александр вучич, роберт фицо, владимир путин, евросоюз, газпром, турецкий поток
Словакия, Сербия, Украина, Александр Вучич, Роберт Фицо, Владимир Путин, Евросоюз, Газпром, Турецкий поток
Вучич рассказал, зачем Фицо поедет на встречу с Путиным

Вучич заявил, что Фицо встретится с Путиным из-за отказа Украины в транзите газа

© Фото : @robertficoskРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : @robertficosk
Роберт Фицо. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо в понедельник отправится на встречу с российским лидером Владимиром Путиным из-за отказа Украины поставлять газ в Словакию и далее в Европу.
В эфире телеканала Happy вечером в пятницу Вучич напомнил, что украинский премьер Денис Шмыгаль ранее подписал документ и заявил, что с 7.00 (9.00 мск) утром 1 января не будет поставляться российский газ через Украину в Европу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Зеленский пытался подкупить Фицо ради согласия с членством Украины в НАТО
Вчера, 22:34
"Этим больше всего задеты Словакия и Австрия, больше всего Словакия, Австрия говорит, что избежит этого другим путем через других поставщиков, посмотрим. Но Словакия во всяком случае в тяжелом положении. Насколько я знаю неофициально, а когда говорю "неофициально" как и когда речь идет о санкциях (США – ред.) против Нефтяной индустрии Сербии, это точно – в понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров", - указал президент Сербии и добавил, что после такого решения Киева ситуация еще более осложняется.
Сербия снабжается российским газом через газотранспортную систему Болгарии из газопровода "Турецкий поток" и не получает газ через территорию Украины.
Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году, заявил Фицо
12 декабря, 09:25
 
СловакияСербияУкраинаАлександр ВучичРоберт ФицоВладимир ПутинЕвросоюзГазпромТурецкий поток
 
 
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