https://ria.ru/20241221/putin-1990549611.html

Вучич рассказал, зачем Фицо поедет на встречу с Путиным

Вучич рассказал, зачем Фицо поедет на встречу с Путиным - РИА Новости, 21.12.2024

Вучич рассказал, зачем Фицо поедет на встречу с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо в понедельник отправится на встречу с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T01:33:00+03:00

2024-12-21T01:33:00+03:00

2024-12-21T01:33:00+03:00

словакия

сербия

украина

александр вучич

роберт фицо

владимир путин

евросоюз

газпром

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БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо в понедельник отправится на встречу с российским лидером Владимиром Путиным из-за отказа Украины поставлять газ в Словакию и далее в Европу. В эфире телеканала Happy вечером в пятницу Вучич напомнил, что украинский премьер Денис Шмыгаль ранее подписал документ и заявил, что с 7.00 (9.00 мск) утром 1 января не будет поставляться российский газ через Украину в Европу. "Этим больше всего задеты Словакия и Австрия, больше всего Словакия, Австрия говорит, что избежит этого другим путем через других поставщиков, посмотрим. Но Словакия во всяком случае в тяжелом положении. Насколько я знаю неофициально, а когда говорю "неофициально" как и когда речь идет о санкциях (США – ред.) против Нефтяной индустрии Сербии, это точно – в понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров", - указал президент Сербии и добавил, что после такого решения Киева ситуация еще более осложняется. Сербия снабжается российским газом через газотранспортную систему Болгарии из газопровода "Турецкий поток" и не получает газ через территорию Украины. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор.

https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990541202.html

https://ria.ru/20241212/fitso-1988741509.html

словакия

сербия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

словакия, сербия, украина, александр вучич, роберт фицо, владимир путин, евросоюз, газпром, турецкий поток