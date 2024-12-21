Вучич рассказал, зачем Фицо поедет на встречу с Путиным
Вучич заявил, что Фицо встретится с Путиным из-за отказа Украины в транзите газа
© Фото : @robertficoskРоберт Фицо
© Фото : @robertficosk
Роберт Фицо. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо в понедельник отправится на встречу с российским лидером Владимиром Путиным из-за отказа Украины поставлять газ в Словакию и далее в Европу.
В эфире телеканала Happy вечером в пятницу Вучич напомнил, что украинский премьер Денис Шмыгаль ранее подписал документ и заявил, что с 7.00 (9.00 мск) утром 1 января не будет поставляться российский газ через Украину в Европу.
"Этим больше всего задеты Словакия и Австрия, больше всего Словакия, Австрия говорит, что избежит этого другим путем через других поставщиков, посмотрим. Но Словакия во всяком случае в тяжелом положении. Насколько я знаю неофициально, а когда говорю "неофициально" как и когда речь идет о санкциях (США – ред.) против Нефтяной индустрии Сербии, это точно – в понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров", - указал президент Сербии и добавил, что после такого решения Киева ситуация еще более осложняется.
Сербия снабжается российским газом через газотранспортную систему Болгарии из газопровода "Турецкий поток" и не получает газ через территорию Украины.
Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор.
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