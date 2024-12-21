Жители освобожденных территорий рассказали о зверствах ВСУ, заявил Пушилин
Пушилин: жители освобожденных территорий ДНР рассказывают о преступлениях ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Жители освобожденных территорий ДНР рассказывают о зверствах украинских боевиков и о военных преступлениях ВСУ против мирных граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Мы повсеместно слышим в каждом освобожденном населенном пункте о военных преступлениях ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) против мирных жителей. Люди рассказывают очень жуткие вещи о зверствах украинских боевиков. Таких свидетельств огромное количество, они не остаются без внимания. Вся информация о военных преступлениях киевских террористов передается в следственные органы", - сказал Пушилин.
По его словам, в некоторых освобожденных населенных пунктах остаются мирные жители.
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"Мы уделяем большое внимание работе с жителями освобожденных населенных пунктов. Часть людей - по желанию - эвакуируют в тыловые города республики, поселяют в пунктах временного размещения, помогают обустроиться. Им оказывается помощь в обеспечении российскими документами", - отметил он.
Пушилин подчеркнул, что тем, кто не хочет покидать свои дома, помогают с обеспечением продуктами, вещами первой необходимости, лекарствами, топливом, стройматериалами.
СК России ранее сообщил, что с начала СВО в сотрудничестве с военными и всеми силовыми структурами фиксирует и расследует преступления киевского режима. По данным ведомства, уже возбуждено более 5,7 тысячи уголовных дел в отношении свыше 1,2 тысячи лиц, в их числе военные, наемники и политическое руководство Украины. Из них более 450 человек уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе 59 - к пожизненному заключению.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны.
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