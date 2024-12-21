https://ria.ru/20241221/pushilin-1990561490.html

Жители освобожденных территорий рассказали о зверствах ВСУ, заявил Пушилин

Жители освобожденных территорий рассказали о зверствах ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.12.2024

Жители освобожденных территорий рассказали о зверствах ВСУ, заявил Пушилин

Жители освобожденных территорий ДНР рассказывают о зверствах украинских боевиков и о военных преступлениях ВСУ против мирных граждан, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T07:07:00+03:00

2024-12-21T07:07:00+03:00

2024-12-21T07:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Жители освобожденных территорий ДНР рассказывают о зверствах украинских боевиков и о военных преступлениях ВСУ против мирных граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Мы повсеместно слышим в каждом освобожденном населенном пункте о военных преступлениях ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) против мирных жителей. Люди рассказывают очень жуткие вещи о зверствах украинских боевиков. Таких свидетельств огромное количество, они не остаются без внимания. Вся информация о военных преступлениях киевских террористов передается в следственные органы", - сказал Пушилин. По его словам, в некоторых освобожденных населенных пунктах остаются мирные жители. "Мы уделяем большое внимание работе с жителями освобожденных населенных пунктов. Часть людей - по желанию - эвакуируют в тыловые города республики, поселяют в пунктах временного размещения, помогают обустроиться. Им оказывается помощь в обеспечении российскими документами", - отметил он. Пушилин подчеркнул, что тем, кто не хочет покидать свои дома, помогают с обеспечением продуктами, вещами первой необходимости, лекарствами, топливом, стройматериалами. СК России ранее сообщил, что с начала СВО в сотрудничестве с военными и всеми силовыми структурами фиксирует и расследует преступления киевского режима. По данным ведомства, уже возбуждено более 5,7 тысячи уголовных дел в отношении свыше 1,2 тысячи лиц, в их числе военные, наемники и политическое руководство Украины. Из них более 450 человек уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе 59 - к пожизненному заключению. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск

https://ria.ru/20240512/pushilin-1945335696.html

https://ria.ru/20241220/pushilin-1990297645.html

https://ria.ru/20241220/vsu-1990337606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия