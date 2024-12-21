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Жители освобожденных территорий рассказали о зверствах ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:07 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/pushilin-1990561490.html
Жители освобожденных территорий рассказали о зверствах ВСУ, заявил Пушилин
Жители освобожденных территорий рассказали о зверствах ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.12.2024
Жители освобожденных территорий рассказали о зверствах ВСУ, заявил Пушилин
Жители освобожденных территорий ДНР рассказывают о зверствах украинских боевиков и о военных преступлениях ВСУ против мирных граждан, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T07:07:00+03:00
2024-12-21T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Жители освобожденных территорий ДНР рассказывают о зверствах украинских боевиков и о военных преступлениях ВСУ против мирных граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Мы повсеместно слышим в каждом освобожденном населенном пункте о военных преступлениях ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) против мирных жителей. Люди рассказывают очень жуткие вещи о зверствах украинских боевиков. Таких свидетельств огромное количество, они не остаются без внимания. Вся информация о военных преступлениях киевских террористов передается в следственные органы", - сказал Пушилин. По его словам, в некоторых освобожденных населенных пунктах остаются мирные жители. "Мы уделяем большое внимание работе с жителями освобожденных населенных пунктов. Часть людей - по желанию - эвакуируют в тыловые города республики, поселяют в пунктах временного размещения, помогают обустроиться. Им оказывается помощь в обеспечении российскими документами", - отметил он. Пушилин подчеркнул, что тем, кто не хочет покидать свои дома, помогают с обеспечением продуктами, вещами первой необходимости, лекарствами, топливом, стройматериалами. СК России ранее сообщил, что с начала СВО в сотрудничестве с военными и всеми силовыми структурами фиксирует и расследует преступления киевского режима. По данным ведомства, уже возбуждено более 5,7 тысячи уголовных дел в отношении свыше 1,2 тысячи лиц, в их числе военные, наемники и политическое руководство Украины. Из них более 450 человек уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе 59 - к пожизненному заключению. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск
https://ria.ru/20240512/pushilin-1945335696.html
https://ria.ru/20241220/pushilin-1990297645.html
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россия, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Жители освобожденных территорий рассказали о зверствах ВСУ, заявил Пушилин

Пушилин: жители освобожденных территорий ДНР рассказывают о преступлениях ВСУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Жители освобожденных территорий ДНР рассказывают о зверствах украинских боевиков и о военных преступлениях ВСУ против мирных граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Мы повсеместно слышим в каждом освобожденном населенном пункте о военных преступлениях ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) против мирных жителей. Люди рассказывают очень жуткие вещи о зверствах украинских боевиков. Таких свидетельств огромное количество, они не остаются без внимания. Вся информация о военных преступлениях киевских террористов передается в следственные органы", - сказал Пушилин.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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По его словам, в некоторых освобожденных населенных пунктах остаются мирные жители.
«
"Мы уделяем большое внимание работе с жителями освобожденных населенных пунктов. Часть людей - по желанию - эвакуируют в тыловые города республики, поселяют в пунктах временного размещения, помогают обустроиться. Им оказывается помощь в обеспечении российскими документами", - отметил он.
Пушилин подчеркнул, что тем, кто не хочет покидать свои дома, помогают с обеспечением продуктами, вещами первой необходимости, лекарствами, топливом, стройматериалами.
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СК России ранее сообщил, что с начала СВО в сотрудничестве с военными и всеми силовыми структурами фиксирует и расследует преступления киевского режима. По данным ведомства, уже возбуждено более 5,7 тысячи уголовных дел в отношении свыше 1,2 тысячи лиц, в их числе военные, наемники и политическое руководство Украины. Из них более 450 человек уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе 59 - к пожизненному заключению.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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