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В Анапе спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц - РИА Новости, 21.12.2024
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15:05 21.12.2024 (обновлено: 15:33 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html
В Анапе спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц
В Анапе спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц - РИА Новости, 21.12.2024
В Анапе спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц
Свыше 350 птиц, пострадавших от мазута в результате крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, были спасены в Анапе, практически всех отправили в... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T15:05:00+03:00
2024-12-21T15:33:00+03:00
происшествия
анапа
ставропольский край
керченский пролив
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Свыше 350 птиц, пострадавших от мазута в результате крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, были спасены в Анапе, практически всех отправили в Ставропольский край для реабилитации, сообщили в оперштабе Кубани. "В волонтерском центре Анапы спасли более 350 птиц. Уже 346 пернатых направили в центр реабилитации в Ставропольский край", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html
анапа
ставропольский край
керченский пролив
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происшествия, анапа, ставропольский край, керченский пролив, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Ставропольский край, Керченский пролив, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц

В Анапе спасли более 350 птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. 21 декабря 2024
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. 21 декабря 2024
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КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Свыше 350 птиц, пострадавших от мазута в результате крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, были спасены в Анапе, практически всех отправили в Ставропольский край для реабилитации, сообщили в оперштабе Кубани.
«
"В волонтерском центре Анапы спасли более 350 птиц. Уже 346 пернатых направили в центр реабилитации в Ставропольский край", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Специалисты собирают загрязненный песок с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
У берегов Анапы собрали около 3,3 тысячи тонн загрязненного песка
Вчера, 09:09
 
ПроисшествияАнапаСтавропольский крайКерченский проливФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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