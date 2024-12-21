https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html
В Анапе спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц
В Анапе спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц - РИА Новости, 21.12.2024
В Анапе спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц
Свыше 350 птиц, пострадавших от мазута в результате крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, были спасены в Анапе, практически всех отправили в... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T15:05:00+03:00
2024-12-21T15:05:00+03:00
2024-12-21T15:33:00+03:00
происшествия
анапа
ставропольский край
керченский пролив
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Свыше 350 птиц, пострадавших от мазута в результате крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, были спасены в Анапе, практически всех отправили в Ставропольский край для реабилитации, сообщили в оперштабе Кубани. "В волонтерском центре Анапы спасли более 350 птиц. Уже 346 пернатых направили в центр реабилитации в Ставропольский край", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html
анапа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, ставропольский край, керченский пролив, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Ставропольский край, Керченский пролив, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц
В Анапе спасли более 350 птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров