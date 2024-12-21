https://ria.ru/20241221/prokuratura-1990600223.html
Для пассажиров рейсов в Шарм-эш-Шейх открыли горячую линию
Для пассажиров рейсов в Шарм-эш-Шейх открыли горячую линию - РИА Новости, 21.12.2024
Для пассажиров рейсов в Шарм-эш-Шейх открыли горячую линию
Прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией для пассажиров задержанных рейсов по маршруту Москва-Шарм-эш-Шейх организовала горячую линию, сообщает столичная... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T14:20:00+03:00
2024-12-21T14:20:00+03:00
2024-12-21T14:20:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией для пассажиров задержанных рейсов по маршруту Москва-Шарм-эш-Шейх организовала горячую линию, сообщает столичная межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что ситуация с длительной задержкой рейса Москва -Шарм-эш-Шейх в Шереметьево взята на контроль, на месте находится прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте "Прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией для пассажиров задержанных рейсов организовала горячую линию. Уважаемые пассажиры по всем возможным вопросам вы можете обратиться по номерам: +79852127411; +79684150888", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, шарм-эш-шейх, шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Туризм, Москва, Шарм-эш-Шейх, Шереметьево (аэропорт), Новости - Туризм
Для пассажиров рейсов в Шарм-эш-Шейх открыли горячую линию
Прокуратура организовала горячую линию для пассажиров рейсов в Шарм-эш-Шейх