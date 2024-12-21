https://ria.ru/20241221/premiya-1990653909.html

RT назвал победителей Международной премии имени Халеда аль-Хатыба

RT назвал победителей Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - РИА Новости, 21.12.2024

RT назвал победителей Международной премии имени Халеда аль-Хатыба

Работы об СВО и конфликте в секторе Газа наградили на Международной премии имени Халеда аль-Хатыба, в числе победителей - военные корреспонденты российских... РИА Новости, 21.12.2024

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россия

оаэ

израиль

маргарита симоньян

халед аль-хатыб

евгений поддубный

rt arabic

вгтрк

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Работы об СВО и конфликте в секторе Газа наградили на Международной премии имени Халеда аль-Хатыба, в числе победителей - военные корреспонденты российских телеканалов, а также погибший журналист телеканала Al Mashhad из ОАЭ, сообщается на сайте RT. Отмечается, что жюри премии в этом году возглавила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Также работы оценивали военный корреспондент RT Arabic Саргон Хадая и военкор ВГТРК Герой России Евгений Поддубный. "Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба-2024, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, определило победителей... 1. Игорь Лапик, телеканал "Звезда" (Россия), сюжет с передовой СВО о работе БПЛА "Барс-6". При съёмке материала журналисты были атакованы украинским дроном-камикадзе. 2. Мухаммад Баалюша, телеканал Al Mashhad (ОАЭ), репортаж о разрушенной Израилем больнице "Аль-Наср" в Газе. Журналист погиб в результате израильского обстрела. Награждается посмертно. 3. Омар Магомедов, телеканал НТВ (Россия), сюжет с передовой донецкого направления о российских огнемётчиках. Нахле Одейми, телеканал MTV (Ливан), репортаж о боевых действиях на границе Израиля и Ливана. При съёмках журналисты попали под ракетный обстрел. (Нахле Одейми - ред.) удостоен специального приза - стажировки на RT Arabic", - говорится в сообщении. Маргарита Симоньян в видеообращении поблагодарила всех участников премии, поздравила победителей, а также отметила, что журналистика становится "опаснейшей профессией", поскольку на войне "прицельно охотятся на журналистов". "Сейчас приходят угрозы журналистам в Сирии. В этом году чуть не погиб наш коллега, наш друг Евгений Поддубный. А сколько журналистов и их семей погибло и гибнет сейчас в Газе, пока ещё даже невозможно подсчитать. Я хочу почтить память всех тех ребят, кто пожертвовал своей жизнью ради Родины, ради профессии, ради возможности и долга рассказывать правду людям", - сказала Симоньян.

https://ria.ru/20241207/simonjan-1987937499.html

https://ria.ru/20241023/simonjan-1979575118.html

россия

оаэ

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оаэ, израиль, маргарита симоньян, халед аль-хатыб, евгений поддубный, rt arabic, вгтрк