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RT назвал победителей Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - РИА Новости, 21.12.2024
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22:12 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/premiya-1990653909.html
RT назвал победителей Международной премии имени Халеда аль-Хатыба
RT назвал победителей Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - РИА Новости, 21.12.2024
RT назвал победителей Международной премии имени Халеда аль-Хатыба
Работы об СВО и конфликте в секторе Газа наградили на Международной премии имени Халеда аль-Хатыба, в числе победителей - военные корреспонденты российских... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T22:12:00+03:00
2024-12-21T22:12:00+03:00
россия
оаэ
израиль
маргарита симоньян
халед аль-хатыб
евгений поддубный
rt arabic
вгтрк
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Работы об СВО и конфликте в секторе Газа наградили на Международной премии имени Халеда аль-Хатыба, в числе победителей - военные корреспонденты российских телеканалов, а также погибший журналист телеканала Al Mashhad из ОАЭ, сообщается на сайте RT. Отмечается, что жюри премии в этом году возглавила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Также работы оценивали военный корреспондент RT Arabic Саргон Хадая и военкор ВГТРК Герой России Евгений Поддубный. "Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба-2024, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, определило победителей... 1. Игорь Лапик, телеканал "Звезда" (Россия), сюжет с передовой СВО о работе БПЛА "Барс-6". При съёмке материала журналисты были атакованы украинским дроном-камикадзе. 2. Мухаммад Баалюша, телеканал Al Mashhad (ОАЭ), репортаж о разрушенной Израилем больнице "Аль-Наср" в Газе. Журналист погиб в результате израильского обстрела. Награждается посмертно. 3. Омар Магомедов, телеканал НТВ (Россия), сюжет с передовой донецкого направления о российских огнемётчиках. Нахле Одейми, телеканал MTV (Ливан), репортаж о боевых действиях на границе Израиля и Ливана. При съёмках журналисты попали под ракетный обстрел. (Нахле Одейми - ред.) удостоен специального приза - стажировки на RT Arabic", - говорится в сообщении. Маргарита Симоньян в видеообращении поблагодарила всех участников премии, поздравила победителей, а также отметила, что журналистика становится "опаснейшей профессией", поскольку на войне "прицельно охотятся на журналистов". "Сейчас приходят угрозы журналистам в Сирии. В этом году чуть не погиб наш коллега, наш друг Евгений Поддубный. А сколько журналистов и их семей погибло и гибнет сейчас в Газе, пока ещё даже невозможно подсчитать. Я хочу почтить память всех тех ребят, кто пожертвовал своей жизнью ради Родины, ради профессии, ради возможности и долга рассказывать правду людям", - сказала Симоньян.
https://ria.ru/20241207/simonjan-1987937499.html
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россия, оаэ, израиль, маргарита симоньян, халед аль-хатыб, евгений поддубный, rt arabic, вгтрк
Россия, ОАЭ, Израиль, Маргарита Симоньян, Халед аль-Хатыб, Евгений Поддубный, RT Arabic, ВГТРК
RT назвал победителей Международной премии имени Халеда аль-Хатыба

На Международной премии RT наградили работы об СВО и конфликте в секторе Газа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Работы об СВО и конфликте в секторе Газа наградили на Международной премии имени Халеда аль-Хатыба, в числе победителей - военные корреспонденты российских телеканалов, а также погибший журналист телеканала Al Mashhad из ОАЭ, сообщается на сайте RT.
Отмечается, что жюри премии в этом году возглавила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Также работы оценивали военный корреспондент RT Arabic Саргон Хадая и военкор ВГТРК Герой России Евгений Поддубный.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Симоньян на форуме "МЫВМЕСТЕ" вручила награду участнику СВО
7 декабря, 22:14
«
"Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба-2024, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, определило победителей... 1. Игорь Лапик, телеканал "Звезда" (Россия), сюжет с передовой СВО о работе БПЛА "Барс-6". При съёмке материала журналисты были атакованы украинским дроном-камикадзе. 2. Мухаммад Баалюша, телеканал Al Mashhad (ОАЭ), репортаж о разрушенной Израилем больнице "Аль-Наср" в Газе. Журналист погиб в результате израильского обстрела. Награждается посмертно. 3. Омар Магомедов, телеканал НТВ (Россия), сюжет с передовой донецкого направления о российских огнемётчиках. Нахле Одейми, телеканал MTV (Ливан), репортаж о боевых действиях на границе Израиля и Ливана. При съёмках журналисты попали под ракетный обстрел. (Нахле Одейми - ред.) удостоен специального приза - стажировки на RT Arabic", - говорится в сообщении.
Маргарита Симоньян в видеообращении поблагодарила всех участников премии, поздравила победителей, а также отметила, что журналистика становится "опаснейшей профессией", поскольку на войне "прицельно охотятся на журналистов".
"Сейчас приходят угрозы журналистам в Сирии. В этом году чуть не погиб наш коллега, наш друг Евгений Поддубный. А сколько журналистов и их семей погибло и гибнет сейчас в Газе, пока ещё даже невозможно подсчитать. Я хочу почтить память всех тех ребят, кто пожертвовал своей жизнью ради Родины, ради профессии, ради возможности и долга рассказывать правду людям", - сказала Симоньян.
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Симоньян рассказала главе Палестины о погибших родственниках журналистов
23 октября, 14:56
 
РоссияОАЭИзраильМаргарита СимоньянХалед аль-ХатыбЕвгений ПоддубныйRT ArabicВГТРК
 
 
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