RT назвал победителей Международной премии имени Халеда аль-Хатыба
На Международной премии RT наградили работы об СВО и конфликте в секторе Газа
Логотип телеканала RT. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Работы об СВО и конфликте в секторе Газа наградили на Международной премии имени Халеда аль-Хатыба, в числе победителей - военные корреспонденты российских телеканалов, а также погибший журналист телеканала Al Mashhad из ОАЭ, сообщается на сайте RT.
Отмечается, что жюри премии в этом году возглавила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Также работы оценивали военный корреспондент RT Arabic Саргон Хадая и военкор ВГТРК Герой России Евгений Поддубный.
Симоньян на форуме "МЫВМЕСТЕ" вручила награду участнику СВО
7 декабря, 22:14
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"Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба-2024, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, определило победителей... 1. Игорь Лапик, телеканал "Звезда" (Россия), сюжет с передовой СВО о работе БПЛА "Барс-6". При съёмке материала журналисты были атакованы украинским дроном-камикадзе. 2. Мухаммад Баалюша, телеканал Al Mashhad (ОАЭ), репортаж о разрушенной Израилем больнице "Аль-Наср" в Газе. Журналист погиб в результате израильского обстрела. Награждается посмертно. 3. Омар Магомедов, телеканал НТВ (Россия), сюжет с передовой донецкого направления о российских огнемётчиках. Нахле Одейми, телеканал MTV (Ливан), репортаж о боевых действиях на границе Израиля и Ливана. При съёмках журналисты попали под ракетный обстрел. (Нахле Одейми - ред.) удостоен специального приза - стажировки на RT Arabic", - говорится в сообщении.
Маргарита Симоньян в видеообращении поблагодарила всех участников премии, поздравила победителей, а также отметила, что журналистика становится "опаснейшей профессией", поскольку на войне "прицельно охотятся на журналистов".
"Сейчас приходят угрозы журналистам в Сирии. В этом году чуть не погиб наш коллега, наш друг Евгений Поддубный. А сколько журналистов и их семей погибло и гибнет сейчас в Газе, пока ещё даже невозможно подсчитать. Я хочу почтить память всех тех ребят, кто пожертвовал своей жизнью ради Родины, ради профессии, ради возможности и долга рассказывать правду людям", - сказала Симоньян.