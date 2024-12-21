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Федеральное правительство США приостановило работу - РИА Новости, 21.12.2024
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08:06 21.12.2024 (обновлено: 08:24 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/pravitelstvo-1990563169.html
Федеральное правительство США приостановило работу
Федеральное правительство США приостановило работу - РИА Новости, 21.12.2024
Федеральное правительство США приостановило работу
Федеральное правительство США уходит на формальный шатдаун, так как сенат не успел до полуночи по времени Вашингтона (8:00 мск субботы) принять проект... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T08:06:00+03:00
2024-12-21T08:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Федеральное правительство США уходит на формальный шатдаун, так как сенат не успел до полуночи по времени Вашингтона (8:00 мск субботы) принять проект временного бюджета, следует из трансляции голосования, которую ведет телеканал C-Span. Шатдаун будет оставаться формальным, поскольку сейчас у правительства выходные дни. Если же сенат не примет законопроект, и его до понедельника не подпишет действующий президент США Джо Байден, то тогда федеральные органы власти уже де-факто приостановят работу. Хозяин Белого дома однако уже заявил, что поддержит законопроект. Избранный президент Дональд Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.Предел госзаимствований без изменения в законодательства вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент.По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем.Остановка работы американского правительства до этого происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
https://ria.ru/20241221/ssha-1990548379.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп
Федеральное правительство США приостановило работу

Правительство США приостановило работу, так как сенат не успел принять бюджет

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Федеральное правительство США уходит на формальный шатдаун, так как сенат не успел до полуночи по времени Вашингтона (8:00 мск субботы) принять проект временного бюджета, следует из трансляции голосования, которую ведет телеканал C-Span.
Шатдаун будет оставаться формальным, поскольку сейчас у правительства выходные дни. Если же сенат не примет законопроект, и его до понедельника не подпишет действующий президент США Джо Байден, то тогда федеральные органы власти уже де-факто приостановят работу. Хозяин Белого дома однако уже заявил, что поддержит законопроект.
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Предел госзаимствований без изменения в законодательства вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент.
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Остановка работы американского правительства до этого происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
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