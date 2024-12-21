https://ria.ru/20241221/pozhar-1990593620.html

Открытое горение в ЖК "Лазурные небеса" в Казани ликвидировали

Открытое горение в ЖК "Лазурные небеса" в Казани ликвидировали - РИА Новости, 21.12.2024

Открытое горение в ЖК "Лазурные небеса" в Казани ликвидировали

Открытое горение ликвидировано в казанском ЖК "Лазурные небеса" после атаки БПЛА, проводится разбор строительных конструкций, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T13:03:00+03:00

2024-12-21T13:03:00+03:00

2024-12-21T13:06:00+03:00

происшествия

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

атака беспилотников в казани

нижнекамск

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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в казанском ЖК "Лазурные небеса" после атаки БПЛА, проводится разбор строительных конструкций, сообщил журналистам представитель МЧС на месте происшествия."Открытое горение ликвидировано. Ведутся работы по разборке строительных конструкций", - сказал представитель МЧС.По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.

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казань

нижнекамск

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происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников в казани, нижнекамск