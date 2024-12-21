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В Рыльске ликвидировали открытое горение в здании колледжа
В Рыльске ликвидировали открытое горение в здании колледжа - РИА Новости, 21.12.2024
В Рыльске ликвидировали открытое горение в здании колледжа
Ликвидировано открытое горение в здании колледжа в Рыльске, где после массированной атаки ВСУ произошел пожар на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T07:00:00+03:00
2024-12-21T07:00:00+03:00
2024-12-21T14:41:00+03:00
происшествия
рыльск
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение в здании колледжа в Рыльске, где после массированной атаки ВСУ произошел пожар на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "В 05.40 завершено тушение открытого пожара в здании колледжа", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. В пятницу около 15.30 украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Как сообщал врио губернатора Курской области, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадало несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
https://ria.ru/20241221/rylsk-1990560657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Рыльске ликвидировали открытое горение в здании колледжа
Хинштейн сообщил о ликвидации открытого горения в здании колледжа в Рыльске