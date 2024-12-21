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В Рыльске ликвидировали открытое горение в здании колледжа - РИА Новости, 21.12.2024
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07:00 21.12.2024 (обновлено: 14:41 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/pozhar-1990561342.html
В Рыльске ликвидировали открытое горение в здании колледжа
В Рыльске ликвидировали открытое горение в здании колледжа - РИА Новости, 21.12.2024
В Рыльске ликвидировали открытое горение в здании колледжа
Ликвидировано открытое горение в здании колледжа в Рыльске, где после массированной атаки ВСУ произошел пожар на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T07:00:00+03:00
2024-12-21T14:41:00+03:00
происшествия
рыльск
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение в здании колледжа в Рыльске, где после массированной атаки ВСУ произошел пожар на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "В 05.40 завершено тушение открытого пожара в здании колледжа", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. В пятницу около 15.30 украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Как сообщал врио губернатора Курской области, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадало несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
https://ria.ru/20241221/rylsk-1990560657.html
рыльск
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происшествия, рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Рыльске ликвидировали открытое горение в здании колледжа

Хинштейн сообщил о ликвидации открытого горения в здании колледжа в Рыльске

© Кадр видео из соцсетейПожар в педагогическом колледже в Рыльске Курской области
Пожар в педагогическом колледже в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в педагогическом колледже в Рыльске Курской области
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение в здании колледжа в Рыльске, где после массированной атаки ВСУ произошел пожар на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"В 05.40 завершено тушение открытого пожара в здании колледжа", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
В пятницу около 15.30 украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Как сообщал врио губернатора Курской области, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадало несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
При украинском обстреле Рыльска погибли пять человек, 12 пострадали
06:49
 
ПроисшествияРыльскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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