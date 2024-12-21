https://ria.ru/20241221/pozhar-1990561342.html

В Рыльске ликвидировали открытое горение в здании колледжа

В Рыльске ликвидировали открытое горение в здании колледжа - РИА Новости, 21.12.2024

В Рыльске ликвидировали открытое горение в здании колледжа

Ликвидировано открытое горение в здании колледжа в Рыльске, где после массированной атаки ВСУ произошел пожар на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T07:00:00+03:00

2024-12-21T07:00:00+03:00

2024-12-21T14:41:00+03:00

происшествия

рыльск

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение в здании колледжа в Рыльске, где после массированной атаки ВСУ произошел пожар на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "В 05.40 завершено тушение открытого пожара в здании колледжа", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. В пятницу около 15.30 украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Как сообщал врио губернатора Курской области, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадало несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.

https://ria.ru/20241221/rylsk-1990560657.html

рыльск

курская область

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Дарья Буймова

происшествия, рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины