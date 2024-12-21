Астроном рассказал, когда произойдет максимум метеорного потока Урсиды
Якушечкин: в ночь на 22 декабря ожидается максимум метеорного потока Урсиды
Звездное небо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. В ночь на 22 декабря произойдет максимум метеорного потока Урсиды, радиант которого находится в созвездии Малой Медведицы, условия для наблюдения потока складываются не самые лучшие из-за лунной засветки, сообщил РИА Новости астроном Александр Якушечкин.
"Нынешней ночью (на 22 декабря) - максимум метеорного потока Урсиды. Радиант потока находится в созвездии Малой Медведицы, отсюда и название (по латыни - Ursa Minor - ред.)", - рассказал астроном, специализирующийся в наблюдениях за метеорными потоками.
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Поток в целом активен с 17 по 26 декабря, отметил астроном. Скорость входа метеорных частиц в атмосферу порядка 33 километров в секунду, а родительским телом потока является комета Туттля (8P/Tuttle). Урсиды, в силу расположения радианта недалеко от Полярной звезды, видны только для наблюдателей северного полушария.
Поток Урсиды впервые зарегистрировал английский астроном Деннинг, который наблюдал метеоры из Малой Медведицы в течение нескольких лет на рубеже XIX – XX веков. Метеорный поток не самый активный, но бывают и вспышки - когда наблюдается большое количество метеоров, сказал Якушечкин.
"В любом случае, наблюдения Урсидов всегда интересно, и поток может преподнести сюрпризы. В 2024 году условия для наблюдения не очень удачные – убывающая Луна (полнолуние было 15 декабря, а новолуние будет 31 декабря), она восходит ближе к полуночи. Поэтому лучше наблюдать поток в первую половину ночи. Пик активности, по расчетам астрономов, может произойти около 3.00 мск" , - сказал эксперт.
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