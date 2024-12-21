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СМИ раскрыли, к чему тайно готовится Польша - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/polsha-1990599263.html
СМИ раскрыли, к чему тайно готовится Польша
СМИ раскрыли, к чему тайно готовится Польша - РИА Новости, 21.12.2024
СМИ раскрыли, к чему тайно готовится Польша
Польша может готовиться заменить Украину в прокси-войне против России по указу НАТО, написало издание InfoBRICS. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T14:12:00+03:00
2024-12-21T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
нато
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Польша может готовиться заменить Украину в прокси-войне против России по указу НАТО, написало издание InfoBRICS."Не исключено, что польская забота о сохранении своих военных запасов связана с директивой НАТО о подготовке Варшавы к войне", - говорится в материале.Отмечается, что за последнее время Польша начала получать большую помощь от США, что также может указывать на ее особую роль в возможных военных планах НАТО после поражения Украины.В интервью Radio Zet 19 декабря заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что страна практически иссякла в вопросе оказания помощи Киеву. Кроме того, он подчеркнул, что Польша не будет отправлять свои самолеты МиГ-29 в Киев, заявив, что такой шаг в нынешних обстоятельствах сделает страну уязвимой и поставит под угрозу польскую национальную безопасность.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990580602.html
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в мире, украина, польша, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, НАТО
СМИ раскрыли, к чему тайно готовится Польша

InfoBrics: Польша готовится заменить Украину в войне НАТО против России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Польша может готовиться заменить Украину в прокси-войне против России по указу НАТО, написало издание InfoBRICS.
"Не исключено, что польская забота о сохранении своих военных запасов связана с директивой НАТО о подготовке Варшавы к войне", - говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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11:15
Отмечается, что за последнее время Польша начала получать большую помощь от США, что также может указывать на ее особую роль в возможных военных планах НАТО после поражения Украины.
В интервью Radio Zet 19 декабря заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что страна практически иссякла в вопросе оказания помощи Киеву. Кроме того, он подчеркнул, что Польша не будет отправлять свои самолеты МиГ-29 в Киев, заявив, что такой шаг в нынешних обстоятельствах сделает страну уязвимой и поставит под угрозу польскую национальную безопасность.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРоссияНАТО
 
 
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