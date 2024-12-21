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В Москве пройдет всероссийский слет "Послы победы"

В Москве пройдет всероссийский слет "Послы победы" - РИА Новости, 21.12.2024

В Москве пройдет всероссийский слет "Послы победы"

Всероссийский слёт "Послы победы" пройдет в мае в рамках празднования 80-летнего юбилея Победы, соответствующий документ размещен на портале официального... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T18:56:00+03:00

2024-12-21T18:56:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Всероссийский слёт "Послы победы" пройдет в мае в рамках празднования 80-летнего юбилея Победы, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Кабмин утвердил изменения, которые вносятся в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов."Дополнить пунктами 39' и 392 следующего содержания: "39': Всероссийский слет "Послы Победы", - говорится в тексте распоряжения правительства.Мероприятие пройдет в мае 2025 года в Москве.

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