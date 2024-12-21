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В Москве пройдет всероссийский слет "Послы победы" - РИА Новости, 21.12.2024
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18:56 21.12.2024 (обновлено: 19:21 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/pobeda-1990631697.html
В Москве пройдет всероссийский слет "Послы победы"
В Москве пройдет всероссийский слет "Послы победы" - РИА Новости, 21.12.2024
В Москве пройдет всероссийский слет "Послы победы"
Всероссийский слёт "Послы победы" пройдет в мае в рамках празднования 80-летнего юбилея Победы, соответствующий документ размещен на портале официального... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Всероссийский слёт "Послы победы" пройдет в мае в рамках празднования 80-летнего юбилея Победы, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Кабмин утвердил изменения, которые вносятся в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов."Дополнить пунктами 39' и 392 следующего содержания: "39': Всероссийский слет "Послы Победы", - говорится в тексте распоряжения правительства.Мероприятие пройдет в мае 2025 года в Москве.
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россия, общество, москва
Россия, Общество, Москва
В Москве пройдет всероссийский слет "Послы победы"

В Москве в рамках 80-летнего юбилея пройдет всероссийский слет "Послы победы"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГеоргиевская лента
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Всероссийский слёт "Послы победы" пройдет в мае в рамках празднования 80-летнего юбилея Победы, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Кабмин утвердил изменения, которые вносятся в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
"Дополнить пунктами 39' и 392 следующего содержания: "39': Всероссийский слет "Послы Победы", - говорится в тексте распоряжения правительства.
Мероприятие пройдет в мае 2025 года в Москве.
Посетитель изучает экспонаты на выставке Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных собраний России в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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