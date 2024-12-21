https://ria.ru/20241221/petarda-1990617905.html
В Подмосковье мужчина взорвал петарду в торговом центре
В Подмосковье мужчина взорвал петарду в торговом центре - РИА Новости, 21.12.2024
В Подмосковье мужчина взорвал петарду в торговом центре
Мужчина взорвал петарду в подмосковном торговом центре, его задержали в отделе МВД при попытке повторного поджога пиротехники, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T17:11:00+03:00
2024-12-21T17:11:00+03:00
2024-12-21T17:11:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мужчина взорвал петарду в подмосковном торговом центре, его задержали в отделе МВД при попытке повторного поджога пиротехники, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. "Сотрудниками полиции задержан мужчина за нарушение общественного порядка в городе Королёв. В Дежурную часть УМВД России по городскому округу Королёв поступило сообщение о том, что произошло задымление в торговом центре, расположенном на проспекте Космонавтов", - говорится в сообщении. По предварительной информации, гражданин поджёг пиротехническое изделие в помещении, после чего скрылся. Пострадавших нет. В дальнейшем правонарушитель пришел в Костинский отдел полиции УМВД России по городскому округу Королёв, где также попытался поджечь пиротехнику, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции. Злоумышленником оказался местный житель 1961 года рождения. Полицейскими по данному факту проводится разбирательство, выясняются все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241221/petarda-1990611281.html
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королев
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происшествия, королев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Королев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье мужчина взорвал петарду в торговом центре
В Подмосковье полицейские задержали мужчину, взорвавшего петарду в ТЦ