https://ria.ru/20241221/petarda-1990611281.html

В Москве женщина взорвала петарду в торговом центре

В Москве женщина взорвала петарду в торговом центре - РИА Новости, 21.12.2024

В Москве женщина взорвала петарду в торговом центре

Женщина взорвала петарду в торговом центре "Форт" на востоке Москвы по указанию неизвестных, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД России. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T16:07:00+03:00

2024-12-21T16:07:00+03:00

2024-12-21T17:19:00+03:00

происшествия

москва

отрадное

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

королев

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Женщина взорвала петарду в торговом центре "Форт" на востоке Москвы по указанию неизвестных, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД России. "Сегодня в 14 часов посетительница в организации, расположенной в торговом центре "Форт" на территории района Отрадное, использовала пиротехническое изделие", — сказали в пресс-службе. Гражданку задержали посетители и передали прибывшим на место происшествия полицейским. Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента пострадавших нет. Задержанную доставили в полицию для разбирательства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Предварительно, женщина действовала по указанию неизвестных, которым до этого перевела денежные средства в размере 120 тысяч рублей.В субботу мужчина взорвал петарду в подмосковном торговом центре в Королеве. Его задержали. Злоумышленником оказался местный житель 1961 года рождения.

https://ria.ru/20240319/petardy-1934332680.html

https://ria.ru/20241210/petarda-1988322298.html

москва

отрадное

королев

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происшествия, москва, отрадное, министерство внутренних дел рф (мвд россии), королев