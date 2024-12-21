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В Москве женщина взорвала петарду в торговом центре - РИА Новости, 21.12.2024
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16:07 21.12.2024 (обновлено: 17:19 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/petarda-1990611281.html
В Москве женщина взорвала петарду в торговом центре
В Москве женщина взорвала петарду в торговом центре - РИА Новости, 21.12.2024
В Москве женщина взорвала петарду в торговом центре
Женщина взорвала петарду в торговом центре "Форт" на востоке Москвы по указанию неизвестных, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД России. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:07:00+03:00
2024-12-21T17:19:00+03:00
происшествия
москва
отрадное
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Женщина взорвала петарду в торговом центре "Форт" на востоке Москвы по указанию неизвестных, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД России. "Сегодня в 14 часов посетительница в организации, расположенной в торговом центре "Форт" на территории района Отрадное, использовала пиротехническое изделие", — сказали в пресс-службе. Гражданку задержали посетители и передали прибывшим на место происшествия полицейским. Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента пострадавших нет. Задержанную доставили в полицию для разбирательства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Предварительно, женщина действовала по указанию неизвестных, которым до этого перевела денежные средства в размере 120 тысяч рублей.В субботу мужчина взорвал петарду в подмосковном торговом центре в Королеве. Его задержали. Злоумышленником оказался местный житель 1961 года рождения.
https://ria.ru/20240319/petardy-1934332680.html
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москва
отрадное
королев
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происшествия, москва, отрадное, министерство внутренних дел рф (мвд россии), королев
Происшествия, Москва, Отрадное, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Королев
В Москве женщина взорвала петарду в торговом центре

В ТЦ "Форт" на востоке Москвы женщина взорвала петарду по указанию неизвестных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Женщина взорвала петарду в торговом центре "Форт" на востоке Москвы по указанию неизвестных, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД России.
"Сегодня в 14 часов посетительница в организации, расположенной в торговом центре "Форт" на территории района Отрадное, использовала пиротехническое изделие", — сказали в пресс-службе.
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Гражданку задержали посетители и передали прибывшим на место происшествия полицейским.
Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента пострадавших нет. Задержанную доставили в полицию для разбирательства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Предварительно, женщина действовала по указанию неизвестных, которым до этого перевела денежные средства в размере 120 тысяч рублей.
В субботу мужчина взорвал петарду в подмосковном торговом центре в Королеве. Его задержали. Злоумышленником оказался местный житель 1961 года рождения.
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ПроисшествияМоскваОтрадноеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Королев
 
 
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