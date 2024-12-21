https://ria.ru/20241221/petarda-1990611281.html
В Москве женщина взорвала петарду в торговом центре
В Москве женщина взорвала петарду в торговом центре - РИА Новости, 21.12.2024
В Москве женщина взорвала петарду в торговом центре
Женщина взорвала петарду в торговом центре "Форт" на востоке Москвы по указанию неизвестных, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД России. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:07:00+03:00
2024-12-21T16:07:00+03:00
2024-12-21T17:19:00+03:00
происшествия
москва
отрадное
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154245/06/1542450693_0:104:3273:1945_1920x0_80_0_0_e3a6e0d05793302a6726e6ed4f06aef6.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Женщина взорвала петарду в торговом центре "Форт" на востоке Москвы по указанию неизвестных, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД России. "Сегодня в 14 часов посетительница в организации, расположенной в торговом центре "Форт" на территории района Отрадное, использовала пиротехническое изделие", — сказали в пресс-службе. Гражданку задержали посетители и передали прибывшим на место происшествия полицейским. Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента пострадавших нет. Задержанную доставили в полицию для разбирательства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Предварительно, женщина действовала по указанию неизвестных, которым до этого перевела денежные средства в размере 120 тысяч рублей.В субботу мужчина взорвал петарду в подмосковном торговом центре в Королеве. Его задержали. Злоумышленником оказался местный житель 1961 года рождения.
https://ria.ru/20240319/petardy-1934332680.html
https://ria.ru/20241210/petarda-1988322298.html
москва
отрадное
королев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154245/06/1542450693_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_c3990389dcfc39320e959c0ed1063469.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, отрадное, министерство внутренних дел рф (мвд россии), королев
Происшествия, Москва, Отрадное, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Королев
В Москве женщина взорвала петарду в торговом центре
В ТЦ "Форт" на востоке Москвы женщина взорвала петарду по указанию неизвестных